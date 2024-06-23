25 yaşında denizde hayatını kaybetti

Alagadi Halk Plajında, saat 19:15 sıralarında, 25 yaşındaki Şaban Eker deniz içerisinde yüzdüğü sırada boğularak hayatını kaybetti.

Adı edilen sahilde bulunan vatandaşlar tarafından sahile çıkarılarak ilk sağlık müdahalesi yapılmış ve akabinde ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesine sevk edilmişti. Eker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.