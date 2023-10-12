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25 ‘KKTC’ yurttaşlığı daha verildi

25 ‘KKTC’ yurttaşlığı daha verildi

Bakanlar Kurulu, 25 kişinin KKTC yurttaşlığına alınması yönünde karar üretti.

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Bakanlar Kurulu, 25 kişinin KKTC yurttaşlığına alınması yönünde karar üretti.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yurttaşlık hakkı verilen kişilerin isimleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vatandaşlığa alınan isimler şöyle:

1. GÜLŞAH KIZILKAYA

2. GÜLFEM KAŞKAN

3. DOĞUKAN MERT KURT

4. NİSA SUNCA

5. EYLEM KIRAÇ

6. IZABELA MONIKA GORA

7. YILMAZ ŞİPA

8. AYNUR KILIÇ

9. YELİZ AYDIN

10. GÜLFEM BOZDOĞAN

11. EVRİM KUTLU

12. SEDAT ÖZTÜRK

13. MEHMET ASTAM

14. CANSU AYTEN

15. FURKAN ÖZTÜRK

16. DUYGU GEYİK

17. ALEYNA SEVEN

18.OKTAY TELLİ

19. ENVER CANER ÇAKICIOĞLU

20. DEMET HAYMALI

21. ABDULLAH BAYRAKÇI

22. İSMAİL SERİN

23. İREM BEBEK

24. BELGİN BÜLBÜL

25. GÖKHAN KİREÇÇİ

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