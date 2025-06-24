25 Haziran’da Rüstem’de komedi gecesi

Rüstem Kitabevi, 25 Haziran Salı akşamı anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Suriçi’nin kültürel dokusu içinde gerçekleşecek olan İngilizce komedi gecesi, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum komedyenleri aynı sahnede buluşturacak.

Saat 20.30’da başlayacak olan etkinlik, “Kaosun içinde birbirimizi bulduk ve şimdi kahkahalarla ışık saçıyoruz” sloganıyla yola çıkıyor. Gecede sahne alacak komedyenler, gündelik yaşamın tuhaflıklarından ilişkilerin çıkmazlarına kadar pek çok konuyu mizahi bir dille ele alacak.

Etkinlik, yalnızca eğlence değil; aynı zamanda birlikte olmanın, çok kültürlülüğün ve ortak neşenin altını çizen bir dayanışma mesajı da taşıyor. Komedyenler, adanın dört bir yanından gelen izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatmayı hedeflerken, “gülmenin bir direniş biçimi” olduğunu hatırlatarak, mizahın toplumsal ayrışmaları aşmada önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekiyor.

Rüstem Kitabevi’nin atmosferinde gerçekleşecek bu özel gece, hem yerli halkı hem de yabancı toplulukları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Etkinlikle ilgili detaylar: