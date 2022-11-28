25 Aralık Yerel Seçimine yönelik adaylık başvuruları yapılıyor...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 25 Aralık’ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimde, Lefkoşa, Gönyeli-Alayköy ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyeleri başkan adayı ve meclis üyesi adayları için Lefkoşa İlçe Seçim Kuruluna başvurdu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman öncülüğünde Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adayı Sıla Usar, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı başkan adayı Ahmet Benli ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi başkan adayı Ali Karavezirler ile meclis üyesi adayları bugün saat 10.30 sıralarında Lefkoşa Seçim Kurulunu ziyaret ederek, aday listesini sundu.

CTP ile 25 Aralık yerel seçimleri de dahil olmak üzere “iş ve güç birliği” yapma kararı alan Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan da CTP heyetiyle birlikte seçim kuruluna geldi.

Başvuru sonrası CTP’nin üç belediye başkan adayı basına kısa birer açıklamada bulundular.

Benli: “CTP yerel yöneticileri olarak yerel yönetimlerde bir markayız”

İlk sözü alan Gönyeli-Alayköy Belediyesi başkan adayı ve Gönyeli Belediyesi’nin mevcut belediye başkanı Ahmet Benli, “Bugün ülke yerel demokrasisinin yeni bir deneyiminin eşiğindeyiz” diyerek, “Halkımız görmüştür ki, Cumhuriyetçi Türk Partisi yerel yöneticileri olarak bizler yerel yönetimlerde bir markayız ve partimiz Kıbrıs Türk demokrasisinin en güçlü motorudur” dedi.

CTP adına Lefkoşa ilçesinde belediye başkan adayları ve meclis üyelerinin başvuruda bulunduklarını belirten Benli, “Umarım bu başvuru, Kıbrıs Türk yerel demokrasisinin gelişmesine ve Kıbrıs Türk insanının yaşam kalitesinin artmasına, daha ileri ve çağdaş şehirlere erişmede yeni bir başlangıç olur” dedi.

Usar: “‘Tam zamanı şimdi’ diyoruz, Lefkoşa’nın yıldızının parlamasının tam zamanı”

CTP’nin Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı adayı Sıla Usar, “25 Aralık’ta, bu ülkede sandıklar kurulacak ve bu sandıkların sonucu aslında, daha sonraki günlerde bu ülkeyi etkileyecek, o yüzden ülkemiz çok önemli bir seçime gidiyor. Tüm Kıbrıs Türk halkı olarak irademize, Lefkoşa’mıza ve memleketimize, Kıbrıs’ımıza, sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

“Biz, bugün ekiplerimizi topladık. Lefkoşa’yı yönetecek insanlar bugün buradayız ve başvurularımızı yaptık” diyen Usar, “Büyük bir heyecanla, tutkuyla, bu şehri yeniden aydınlık, bu şehri yeniden çağdaş, bu şehirde yaşamaktan herkesin mutlu olacağı, herkesin yeniden başşehir diye gurur duyacağı bir Lefkoşa’yı yaratmak için kollarımızı sıvadık ve başvurumuzu yaptık. Lefkoşa’nın daha güzel günlere gideceği an bugünden başlıyor ve ‘tam zamanı şimdi’ diyoruz, Lefkoşa’nın yıldızının parlamasının tam zamanı” diye konuştu.

Karavezirler: “25 Aralık’ta yarım kalmış işlerimizi bitirmek için yola devam edeceğiz”

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi başkan adayı ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise, “25 Aralık’ta yarım kalmış işlerimizi bitirmek için halkımızın takdiri ve desteğiyle yola devam edeceğiz” dedi.

Adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yarın geçici olarak ilan edilecek

Bugün başvuruların tamamlanmasıyla birlikte, yarın adaylar Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici olarak ilan edilecek.

Daha sonra İlçe Seçim Kurulları ilçelerde çıkacak adayları geçici olarak ilan edecek.

Adaylar, 3 Aralık Cumartesi günü kesinleşecek, oy pusulaları düzenlenecek ve BRT konuşmaları için adaylar arasında yapılacak ad çekme sonuçları duyurulacak.

Kesinleşen adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 4 Aralık Pazar günü ilan edilecek.