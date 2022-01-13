241 bin TL’lik mal çaldılar, teminata bağlandılar

Cihangir'de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar B.A ve O.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Kahveci, zanlıların ‘sirkat’ suçundan methaldar olduklarını belirtti. Polis, zanlıların 1 Ocak saat 18:40 raddelerinde Cihangir'de, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan İbrahim Arpaz'a ait torna atölyesinin dışında muhafaza ettiği, toplam değeri 241 bin 250 Türk Lirası olan, yem karma vagonuna ait tahrik şanzımanını, yem karma vagonuna ait 6 adet şanzıman dişlilerini ve dişlilerin üzerine monte edilen frezeli dişlileri, 4 adet helezon bilyelerini ve 2 adet telleme aletine ait şanzımanı sirkat ettiklerini anlattı. Polis, yapılan kamera incelemeleri sonucunda zanlı B.A’nın 10 Ocak’ta, zanlı O.A’nın da 11 Ocak’ta tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili yürütülen soruşturma neticesinde 2 adet örümcek telleme aletine ait şanzıman, şanzıman dişlileri, 2 adet vagon şanzıman dişlileri ve yem karma vagonu helezon şanzımanı, ayrıca olayda kullanılan bir salon aracın tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Çalınan malzemelerin bir kısmının tespit edilemediğini ancak zanlıların müştekinin zararının tümünü karşıladığını belirten polis, meselede şikâyetçi olmadığını anlattı. Polis, zanlıların TC vatandaşı olup adada çalışma izinli olarak bulunduklarını belirterek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunmaları, 2 biner TL nakit teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber 1’er kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.