Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki Salih Bolatlı aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bolatlı, 31 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında kaldığı ikametgahtan ayrıldı, halen geri dönmedi ve kendisine ulaşılamadı. Bolatlı'nın kayıp olduğu bilgisi dün polise ulaştı ve arama çalışmaları başlatıldı.

Uchenna Jonathan Ohıem’in otopsisi yapıldı

Gazimağusa’da 31 Temmuz’da kaldığı ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Uchenna Jonathan Ohıem’in (E-27) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Ohıem’in ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Mağusa’da ikamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Mağusa’da dün polis tarafından yapılan denetimler sonucu ülkede herhangi bir yasal statüsü bulunmayan, ikamet izinsiz M.G.(E-26) ve O.Y. (E-25) tutuklandı.