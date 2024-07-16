24.Mağusa Festivali’nde Aaron Vivancos’un Woman gösterisi ile muhteşem kapanış

Murat OBENLER

24. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali, Los Vivancos’un efsane dansçısı Aaron Vivancos’un prodüktör, koreograf, besteci ve artistik direktör olarak imzasını taşıyan ilk gösterisi Woman’ın Salamis Antik Tiyatro’daki muhteşem gösterisi ile kapandı. 15 Temmuz’da Salamis’te yer alan gösteriye adanın dört bir yanından sanatseverler yoğun ilgi gösterirken CTP Başkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr.Süleyman Uluçay, bazı CTP milletvekiller, bazı Gazimağusa Belediye Meclis üyeleri de gösteriyi takip etti.



Salamis’te danslarla, müziklerle dolu büyülü bir gece daha yaşandı

Kadınların tarihsel gücünün ana motif olarak kullanıldığı, bir sembol ve kültürel bir öge olarak “kadınlık” ikonografisinden yola çıkan, dans ile birlikte teatral, görsel-işitsel bir ifadenin hayat bulduğu ve disiplinlerarası bir yaklaşımla aktarıldığı eşsiz gösteri Woman-Kadın sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatırken dansçıların müzik ve görsel malzeme ile desteklenmiş kareografileri büyük beğeni topladı. Binlerce kadının hayatları boyunca yaşadıkları gerçek durumların bir yansımasını sunan ve şefkat, cesaret, güç, sevgi, umut, neşe gibi değişmez değerlerini vurgulayan gösteri sonrasında Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay sahneye gelerek tüm ekibi tebrik ederek Aaron Vivancos’a bir lefkara işi desenli hediye verdi.

Konser öncesinde de çeşitli konuşmalar yer aldı.



Uluçay: “Festivali tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Festivale yoğun ilgi gösteren tüm sanatseverlere teşekkürler”

Kapanış gecesinin ilk konuşmasını yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Dr.Süleyman Uluçay , Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’ni 24.kez başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek sıcak yaz gecelerinde festivale yoğun ilgi gösteren tüm sanatseverlere teşekkür etti.



“Tüm emekçi çalışma arkadaşlarıma ve sponsorlarımıza teşekkürler. Önümüzdeki yıl yeniden festivalde buluşmak üzere”

Uluçay: “Gazimağusa kenti limanı, hisarları, gargası ve bu uluslararası festivali ile tanınıyor. Geçtiğimiz hafta tiyatrocu Okan Bayülgen bu sahnede festivalin Kuzey Kıbrıs’ın yüzakı olduğunu vurguladı. 1995’te dönemin belediye başkanı Oktay Kayalp’ın cesaret ve vizyonu ile ilk kez bu festival seyirciyle buluştu. O dönemde festivalin komitesindeki çok değerli kişilerle birlikte bu ülkeye çok iyi-kaliteli bir kültür-sanat etkinliği kazandırdılar. O komiteden Onursal Akdeniz hala daha bu festivalde aktif olarak emek veriyor. Onun şahsında festivalde çalışan belediyenin tüm birimlerindeki arkadaşlarıma, Onursal’a bu çalışmalarda 1.derece yardımcı olan Erda Can’a, değerli katkılarıyla festivali hayata geçirmemizi sağlayan değerli sponsorlarımıza, Eski Eserler Dairesi’ne çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl yeniden festivalde buluşmak üzere.”



Erhürman: “Hem Mağusalılar hem de Kıbrıslılar festivali çok özlemiştik”

Belediye Başkanı tarafından sahneye davet edilen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise hem Mağusalılar’ın hem de Kıbrıslılar’ın festivali çok özlediğini söyleyerek tekrar festival ile buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“Bu festival Mağusa’dan dünyaya açılan penceremiz, bizi dünya ile buluşturan gerçek anlamda uluslararası bir festival”

Erhürman: “Bu sıradan bir festival değil. Mağusa’dan dünyaya açılan penceremiz, bizi dünya ile buluşturan, uluslararası alanda herkesin sevdiği, takdir ettiği sanatçıları Mağusa’nın büyülü atmosferine sahip mekanlarına davet eden, kültür-sanatla, tarihle hem o sanatçıları hem de bizi buluşturan, gerçek adı ve anlamıyla uluslararası bir festival. Bir kez daha bu festival ile dünyayla buluştuk, penceremizi dünyaya açtık. Sıcak geceler yaşıyoruz ama ruhumuzda dünyadan esen püfür püfür rüzgarı hissettik. Bu vizyonu başlatan eski Belediye Başkanımız Oktay Kayalp’a, bu vizyonu sürdüren şu anki Belediye Başkanımız Dr. Sülayman Uluçay’a ve festivalin gerçekten en büyük emektarı Onursal Akdeniz’e çok teşekkür ediyorum. Mağusa Festivali bir daha asla perdelerini indirmesin, kapılarını kapatmasın ve pencereleri hep dünyaya açık kalsın.”