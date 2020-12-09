24 BM personelinde Covid-19 bulgusu

Kıbrıs’ta görevli 24 Birleşmiş Milletler Barış Gücü personelinin Covid-19 bulgusu taşıdığı bildirildi. Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü, salgının başlangıcından günümüze 33 kişinin hastalığa yakalandığını, dokuz kişinin tamamen iyileştiğini iletti.

Açıklamada tüm Covid -19 önlem ve talimatlarının yürürlükte olduğu ifade edilirken, sivil personelin yarısından fazlasının evlerinden çalıştığı paylaşıldı. Adaya görevlendirilen personelin gelişlerinden 14 gün önce kendi memleketlerinde, Kıbrıs’a geldikten sonra ise ilave 14 gün daha karantina alındıkları bildirildi.

Sıkı tedbirlere rağmen, 2 sivil, 4 BM polisi ve 18 BM asker, toplam 24 personelde Covid-19 bulgusuna rastlandığı aktarıldı. Kıbrıs’ta Mart ayında görülen ilk vakanın ardından toplam 33 BM çalışanında Covid-19 bulgusu görüldüğü, 9 kişinin tamamen iyileştiği bilgisi verildi.

Kaynak Cyprus mail