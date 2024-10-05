23. Zeytinlik Zeytin Festivali hız kesmeden devam ediyor

Girne Belediyesi 23’üncü Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali, 4 Ekim Cuma günü de yoğun katılımla tamamlandı. Festivalin üçüncü gününe, saat 17:00’de köy meydanında düzenlenen Ödüllü Bilardo Turnuvası ve Girne Belediyesi Tenis Kortları’nda gerçekleştirilen Girne Belediyesi Tenis Turnuvası ile başlandı. Turnuvalara büyük ilgi gösterilirken, izleyenler heyecan dolu anlara tanıklık etti.

Saat 18:30’da sahne alan HASDER Halk Dansları Topluluğu, sergilediği geleneksel halk danslarıyla izleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Ardından saat 19:00’da sahneye çıkan Gavin Simons, güçlü performansıyla müzikseverleri mest etti. Simons’un ardından saat 19:45’te gerçekleşen Tango Siempre Tango gösterisi ise izleyicilere zarif bir dans ziyafeti sundu.

Saat 20:00’de Cranberries Dance Studio tarafından sahnelenen Frida Kahlo müzikali, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Artstreet Kafkas Kartalları ise sergiledikleri etkileyici halk danslarıyla izleyenlere unutulmaz bir gösteri sundu.

Festivalin son etkinliği, saat 21:00’de sahne alan Eril Cambaz konseriydi. Cambaz’ın enerjik performansı ile gece sona erdi.

5 Ekim programı

Girne Belediyesi 23’üncü Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali, 5 Ekim Cumartesi günü de zengin programıyla devam edecek. Festivalin beşinci gününde, saat 17:00’de köy meydanında düzenlenecek olan Ödüllü Bilardo Turnuvası ile etkinlikler başlayacak. Aynı saatte Girne Belediyesi Tenis Kortları’nda gerçekleşecek olan Girne Belediyesi Tenis Turnuvası da spor severleri bir araya getirecek.

Saat 18:00’de Karşıyaka Kültür Sanat Derneği Halk Dansları Topluluğu (Küçükler Grubu) sahne alarak geleneksel halk dansları gösterisi sergileyecek. Ardından saat 18:15'te Dance Spot Çocuk Bale Gösterisi ile küçük balerinler sahnede olacak.

Saat 18:30’da başlayacak olan Şiir Dinletisi ve Söyleşisi kapsamında, şair ve yazarlar bir araya gelecek. Bu etkinlikte, Ali Nesim anısına 'Kıbrıs Türk Halkbiliminde 55 Yıllık Yürüyüş Mahmut İslamoğlu' adlı kitabın tanıtımı yapılacak. Saat 19:00’da ise Prof. Dr. Şevket Öznur ve Doç. Dr. Tayfun Nesimoğlu tarafından 'Ali Nesim'in Hayatı' başlıklı bir sunum gerçekleştirilecek ve ardından Lirik Şiir Grubu bir şiir dinletisi sunacak.

Saat 19:45'te Girne Gençlik Merkezi Derneği Halk Dansları Topluluğu, izleyenlere coşkulu bir dans gösterisi sunacak. Saat 20:00’de Erce Güner, solo konser performansı ile sahne alacak. Gecenin devamında saat 20:45’te Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi, halk dansları gösterisiyle sahnede olacak. Festivalin beşinci günü, saat 21:00’de Ahmet Evan konseriyle sona erecek.