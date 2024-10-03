23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı

Girne Belediyesi 23’üncü Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali dün akşam eş zamanlı etkinliklerle başladı.

Geceye çok sayıda siyasinin yanı sıra Türkiye’den konuk belediye ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı. Zeytin meşalesinin yakılmasıyla resmi açılışı gerçekleştirilen 23. Zeytinlik Zeytin Festivali 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

Festivalde ilk gün

Festival çerçevesinde organize edilen Ödüllü Bilardo Turnuvası 17.00’de, Tenis Turnuvası 17.30’da başladı. Festivalin 19.00’daki resmi açılışın ardından 19.30’da Halk Dansları Gösterisi, 19.45’te İbrahim Özbaskın ve Orkestrası Konseri ve 21.00’de Fikri Karayel Konseri yer aldı.

Bilardo ve tenis turnuvalarının devam edeceği bugün ayrıca 18.30’da köy meydanında Colourland Prep School’un dans gösterisi sahne alacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kenan Seçkin’in sunumu ile ‘Günümüzde Zeytincilik’ semineri 19.00’da yapılacak. Ebru & Amor Latino 19.30’da, Antalya Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu 20.30’da, Nicosia Dance House 20.45’te sahne alacak. Ebru Aydın ise gece 21.00’de konser verecek.