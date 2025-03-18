Yenierenköy’de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Umut Göksal hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza saat 20.00’de Umut Göksal’ın (E-23) yönetimindeki ES 320 plakalı araçla, Cevdet Gül (E-25) yönetimindeki CS 474 plakalı aracın Yenierenköy Sağlık Ocağı önlerinde çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle ES 320 plakalı araç yolun solundan çıkarak bir evin demir korkuluklarına çarpıp takla attıktan sonra evin bahçesi içerisinde tavanı üzerinde, CS 474 plakalı araç ise yine yolun solundan çıkarak kaldırım üzerinde durdu.

Kaza sonucu ES 320 plakalı araç sürücüsü Umut Göksal olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan CS 474 plakalı araç sürücüsü Cevdet Gül ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Adem Mertgül (E-18) ve Gökhan Güney (E-16) ise yaralandı.

Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sürüyor. Kaza hakkındaki polis soruşturması ise devam ediyor.

Bu akşamki kazayla 2025 yılında 11 kazada 12 kişi öldü. İki kişinin ise kalp krizi geçirdiği için kaza yapıp hayatını kaybettiği belirlendi.