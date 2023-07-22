23 yaşındaki motosiklet sürücüsü yoğun bakımda
Gece yarısı meydana gelen olayda, araçlara yol hakkı vermeden çembere giren araba, motosikletli sürücünün önünü tıkadı, çarptı. Kaza sonucu 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü yoğun bakıma alındı. Araba sürücüsü ise tutuklandı.
Gece yarısı meydana gelen olayda, araçlara yol hakkı vermeden çembere giren araba, motosikletli sürücünün önünü tıkadı, çarptı. Kaza sonucu 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü yoğun bakıma alındı.
Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde, sabah karşı saat 03.30 sıralarında, 22 yaşındaki Kayra Besim, yönetimindeki NY 182 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerindeki çembere geldiğinde, sağından gelen araçlara öncelik hakkı vermeden çembere giriş yapması sonucu, o esnada Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde güney istikametine doğru seyreden 23 yaşındaki Şevket Arslan yönetimindeki JS 989 plakalı motosikletin önünü tıkayarak, motosikletle çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan JS 989 plakalı motosiklet sürücüsü Şevket Arslan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
NY 182 plakalı araç sürücüsü Kayra Besim tutuklandı.