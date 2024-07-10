23 yaşında denizde yaşamını yitirdi
Mağusa'da saat 15:00 sıralarında, denize giren Mustapha Uba Muhammad (E-23), deniz içerisinde hareketsiz olarak bulundu.
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Mağusa'da saat 15:00 sıralarında, denize giren Mağusa'da yaşayan Mustapha Uba Muhammad (E-23), deniz içerisinde hareketsiz olarak bulundu.
Adı edilen kıyıya çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.
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