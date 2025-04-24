23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İskele’de kutlandı. İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Anıtı’nda başlayan tören, Cumhuriyet Stadyumu’nda devam etti. Törenlere, İskele Kaymakam Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, askeri erkan, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum kuruluş ve derneklerle birlikte öğrenciler ve aileleri katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’nda başladı ve Cumhuriyet Stadyumu’nda devam etti. Protokol sırasına göre Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başlayan Atatürk Anıtı önündeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile son buldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yıldönümü kutlamalarının ikinci bölümü İskele Cumhuriyet Stadyumu’nda yapıldı. Buradaki tören, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele Müdürü Cenk Vamık’ın açılış konuşmasını yaptığı İskele Cumhuriyet Stadyumu’ndaki törende “Türk Çocuğunun Andı” isimli şiirin okumasıyla devam etti.

Resmi geçidin ardından ise tören, şiirlerin okunması ve dans gösterilerinin yapılmasıyla son buldu.