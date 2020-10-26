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23 mülteci tespit edildi.

23 mülteci tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından dün gece 22.30 sularında yapılan operasyonda Yenierenköy 5 deniz mili açıklarında bot içerisinde 23 mülteci tespit edildi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından dün gece 22.30 sularında yapılan operasyonda Yenierenköy 5 deniz mili açıklarında bot içerisinde 23 mülteci tespit edildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 16 erkek 3 kadın, 3 erkek çocuk ve 1 kız çocuktan oluşan mülteciler Türkiye Cumhuriyeti ile Sahil Güvenlik Alanında İş Birliği Anlaşması kapsamında TC Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına teslim edildi.

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