23 alkollü sürücü rapor edildi

Trafik Ekipleri tarafından Kıbrıs’ın kuzeyinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 086 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından toplam 338 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 42 araç ise trafikten men edildi.

“Hız” ilk sırada

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu 164 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmaktan rapor edildi. Raporlanan diğer suçlar ise şöyle:

23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

33’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

4’ü sigortasız araç kullanmak,

9’u ağırlığı 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Girne -Lefkoşa Anayolunu Kullanması

2’si tehlikeli sürüş yapmak ve

83’ü diğer trafik suçlarından oluştu.