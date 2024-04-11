222 miligram alkollü sürücü önce telefon direğine ardından park halindeki araca çarptı
Sadrazamköy’de, 222 miligram alkollü Fatoş Karataş (K-45), yönetimindeki KA 423 plakalı araçla yolun sağına geçerek, telefon direğine ve ardından da park halinde bulunan DZ 129 plakalı araca çarptı.
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Sadrazamköy’de, 222 miligram alkollü Fatoş Karataş (K-45), yönetimindeki KA 423 plakalı araçla yolun sağına geçerek, telefon direğine ve ardından da park halinde bulunan DZ 129 plakalı araca çarptı.
Dün saat 22.00’de meydana gelen kaza sonucu yaralanan olmadı.
Öte yandan saat 00.30’da Esentepe Sanayi Bölgesinde, sürüş ehliyetsiz Ali Mubarık (E-46) yönetimindeki DU 593 plakalı salon araçla, yolun sağından çıkıp Tarsan Unlu Mamulleri adlı işyerine ait duvara ve su sayacına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Ali Mubarık tutuklandı.
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Etiketler : kaza, trafik, polis, trafik kazası