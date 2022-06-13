2215 gündür ‘izinsiz ikamet’ ediyor: Aynı gün 3 eve girdi!

Lefkoşa’da aynı gün, aynı bölgede 3 eve girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen ve suçunu da itiraf eden zanlı Z. U. H’nın, ülkede de 2215 gündür ‘izinsiz ikamet ettiği’ belirlendi, zanlı yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, zanlının Ev Açma, ikametgâhtan Sirkat, Kasti Hasar ve KKTC'de İkamet İzinsiz bulunma suçlarından mahkemede olduğunu belirtti. Polis, zanlının 30 Mayıs tarihinde, Lefkoşa'da bir evin penceresini kırıp içeri girdiğini, bir şey çalmadan çıktığını yine ayı tarihte aynı sokak üzerinde bir eve daha aynı şekilde girip çıktığını belirtti.

Zanlının aynı gün, aynı bölgede girdiği 3. evden 90 Euro ve 700TL'yi çaldığını da aktaran polis, zanlının 4 Haziran tarihinde Lefkoşa'da tespit edilip Lefkoşa Kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak 5 Haziran’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin huzuruna çıkartılarak 3 gün ek tutukluluk temin edilen zanlının gönüllü bir ifade vererek suçlarını da itiraf ettiğini belirtti.

Muhaceret kontrolünde zanlının 17.05.2016 tarihinden itibaren ülkede 2215 gün izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini de belirten Polis, zanlının Pakistan vatandaşı zanlının yasal bir statüsü olmadığını aktardı.

Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.