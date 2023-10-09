22. Zeytin Festivali coşkulu bir kapanış gerçekleştirdi

‘Girne Arkın Group Fest 23’ kapsamında gerçekleştirilen ve 4-8 Ekim tarihleri arasında hayat bulan 22’nci Zeytin Festivali coşkulu bir kapanış gerçekleştirdi. Beş gün süren ve birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapan Zeytinlik (Templos) Köyü’nde gerçekleşen festival kapsamında renkli anlar yaşandı. Yerel ürünler, el işleri ve birçok ürünler stantlarda yer alırken, festival sahnesinde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 40 gün boyunca devam eden ‘Girne Arkın Group Fest 23’ kapanış etkinliği, 10 Ekim’de Girne Amfitiyatro’da gerçekleşecek olan Edip Akbayram konseri olacak.

Festival çocuk etkinlikleri ile başladı

Dün akşam son etkinliklerini katılımcılara sunan Zeytin Festivali, Çocuk ve Gençlik Etkinlikleri ile başladı etkinliğin içerisinde sanat eğitmeni Bedia Kale ile seramik etkinliği, Satranç Eğitim Merkezi iş birliğinde satranç şenliği gerçekleşti.

Lezzet şöleni yaşandı

Festivale apayrı bir lezzet katan ‘Zeytin ve Zeytinyağlılar Yemek Yarışması’ kapsamında, adaylar dört farklı kategoride kendilerini gösterdiler. Yarışma kapsamında, en başarılı zeytinyağlı meze kategorisinde, zeytinyağında sotelenmiş fasulye turşusu ile Hatice Aydın, en başarılı zeytinyağlı yemek kategorisinde zeytinyağlı çiçek ve yaprak dolması ile Fatma Kıran, en başarılı zeytinli/zeytinyağlı (unlu mamuller) kategorisinde zeytinyağlı portakallı fındıklı kek ile Jan Farmery, en başarılı genç aşçı (20 yaş altı) kategorisinde zeytinyağlı kısır ile Emine Kıran oldu.

Sanat ve eğlence bir arada

Geceye katılımcıları hızlıca ısındıran ise Dance Spot’un gösterisi oldu. Gece kapsamında, Gıda Mühendisi Naile Soyel’in sunumu ‘Zeytin ve Zeytinyağının Sağlığımıza Faydaları’ ise büyük ilgi gördü. Ayrıca Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen Uluslararası Zeytin Festivali ve Zeytin Mizah Şenliği çerçevesinde ödüller de sahiplerini buldu. ‘2023 Altın Zeytin Mizah Hizmet yarışması kapsamında’ bu sene ‘Zeytin’ ve ‘Serbest’ konulu düzenlenen yarışmaya 39 ülkeden 134 katılımcı toplam 380 eser ile katıldı, yarışma kapsamında 5 dalda 29 kişiye ödül verildi.

Kültür ve spor bir arada

Filipino Community in North Cyprus ise renkli dans gösterileri ve kıyafetleri ile büyük beğeni topladı. Kapanış gününde ayrıca 4 gün boyunca süren 22’nci Uluslararası Girne Zeytin Festivali Tenis Turnuvası Ödül Töreni de gerçekleşti. Ödül töreni kapsamında 6 farklı kategoride, 14 kişiye ödülleri taktim edildi. Her akşam farklı dans şovları ve farklı kostümleri ile sahne alan Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu da son sahne şovlarını alkışlar eşliğinde sergiledi.

Sektör 53 büyük beğeni topladı

Kıbrıslı sanatçıların oluşturduğu Sektör 53 Grubu ise sahne şovları ve şarkıları ile dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Grubun ardından ise Kyrenia Tango Argantino’nun tango dans gösterisi yer aldı. Festivalin kapanışını yerli sanatçı Nafiz Dölek ve grubunun muhteşem sahne performansı gerçekleştirdi. 22. Zeytin Festivali, mükemmel etkinlikler ve coşkulu katılımcılarla dolu dolu beş günün ardından sona erdi.

‘Girne Arkın Group Fest 23’, 10 Ekim'de Amfitiyatro'da gerçekleşecek olan Edip Akbayram konseri ile noktalanacak.