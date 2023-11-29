22 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralı

Gemikonağı'nda bugün meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Kaan Dere ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Gemikonağı'nda bugün saat 12.45 sıralarında 18 yaşındaki Ali Enes Yaman yönetimindeki ME 461 plakalı salon araç ile sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek, o esnada karşı istikametten plakasız motosikletiyle gelen 22 yaşındaki Kaan Dere'ye çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü Ali Enes Yaman ise tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.