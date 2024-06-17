22 yaşındaki Fariha Quraishi kayıp

Gazimağusa’da sakin Fariha Quraishi’nin (K-22) cumartesi gününden beridir kayıp olduğu duyuruldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Fariha Quraishi’den cumartesiden beri haber alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığının bugün polise bildirildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.” denildi.