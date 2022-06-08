“22 promil alkollüydü, uyuşturucu sonucu bekleniyor”

İki kişinin yaşamını yitirdiği ölümlü kazayla ilgili sorumlu tutulan araç sürücüsü Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlının 22 promil alkollü olduğunun belirlendiğini mahkemeye aktaran Polis, uyuşturucuya dair sonucun ise beklendiğini söyledi.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Yusuf Türkal, olguları aktardı.

Polis, 2 Haziran’da saat 00:40 raddelerinde, Girne-Lefkoşa anayolu boyunca KY 976 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametine doğru aşırı süratli bir şekilde kullanan Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed’in kuzey çevre yolu kavşağına yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolsüz bir şekilde yolun solundan yoldan çıkıp bariyerlere çarptığını belirtti.

Polis, çarpmanın etkisi ile yolun sağına doğru kontrolsüzce savrulan aracın yolun gidiş ve gelişini ayıran beton refüje çarptığını söyledi.

Kaza sonucu KY 976 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Sara Abdulkafır’in (K-22) olay yerinde yaşamını yitirdiğini söyleyen Polis, ayni araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Marwan Baderelden’in (E-23) ağır bir şekilde yaralanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini anlattı. Polis, yine aynı araçta yolcu olarak bulunan diğer bir şahıs olan Lefkoşa’da sakin Hassan Awad Hassan Elawad’ın (E-22) yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, araç sürücüsü Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed’in ise sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tutuklandığını söyleyen Polis, zanlının alkol ve uyuşturucu için kan örneği alındığını belirtti.

22 promil alkollü, uyuşturucu sonucu bekleniyor

Polis, zanlının 22 promil alkollü olduğunun belirlendiğini ancak uyuşturucuya dair sonucun beklendiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün daha tutuklu…

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.