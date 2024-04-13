22.Kıbrıs Film Günleri Uluslararası Festivali açılış töreniyle Limasol’da başladı

Murat OBENLER

Bu yıl 12-22 Nisan tarihlerinde Limasol ve Lefkoşa’da gerçekleşecek 22. Kıbrıs Film Günleri Uluslararası Festivali (CFD), Rialto Tiyatrosu’nda yer alan açılış töreni ile başladı.

Genelde sanat özelde sinema dünyasının oldukça hassas olduğu ve sürekli çağrılar yaptığı Filistin’deki katliam ve acil ateşkes çağrılarına dünyadaki çeşitli festivaller farklı reaksiyonlar verirken CFD’in hem artistik direktör bazında hem de açılıştaki performansta Filistin konusuna değinmesi sinemaseverlerden büyük alkış aldı.

Performans sanatçısı Pashias’ın sunduğu geceye sinema dünyası ve sinemaseverler yoğun ilgi gösterirken Kültür Bakanı Vasiliki Kassianidou, Limasol Belediye Başkanı Nicos Nicolaides ve Bakanlık üst düzey yöneticileri de gecede hazır bulundular.

Aralarında yaşamını Berlin’de sürdüren Kıbrıslı Türk Görüntü Yönetmeni Emre Erkmen’in de yer aldığı Slovak film yapımcısı Katarina Tomkova(jüri başkan), Fransız Film eleştirmeni Sandra Onana, Yunan yönetmen ve yazar Asimina Proedrou ile Berlinde yaşayan Filistinli sinemacı Juna Suleiman da gecede hazır bulundu.

Kyros Papavassiliou’nun yönettiği “Embryo, Larva, Butterfly” büyük beğeni kazandı

Lia Haraki’nin kendisinin yazdığı,performe ettiği ve yönettiği tek kadınlık gösteri tiyatro dışında başlayıp tiyatronun içindeki sahnede son buldu. Yaratım süreçleri ile yaşamın bağlantısını kısa cümlelerle ve görsel bir şov eşliğinde aktaran Lia Haraki,Filistin’deki katliamın acil olarak durması çağrısı da yaptı. Festival Sanat Yönetmenleri Argyro Nicolaou ve Marios Lizides festival hakkındaki konuşmaları sırasında Filistin’deki insanlık dramına vurgu yaparak, acil ateşkes çağrısı da yaptılar. Seyirciler tiyatroya girerken bir grup aktivist de 2 gün önce Limasol’da polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Bangladeşli işçi Anisur Rahman için protesto yaparak pankart açtı,bildiri dağıttı. Konuşmaların ardından Kyros Papavassiliou’nun yönettiği “Embryo, Larva, Butterfly” adlı film gösterildi ve sahneye gelen film ekibi ile bir soru-cevap gerçekleştirildi.Açılış töreni Dj Sofronis’in setleri eşliğindeki parti ile sona erdi.

Nicolaou ve Lizides: “Sinema hayattan ve dünyada yaşananlardan kopuk olamaz, Filistin de dahil birçok yerde savaşların yıkıcı etkileri devam ederken sadece film gösteremezdik”

Sanat Yönetmenleri Argyro Nicolaou ve Marios Lizides sinemanın hayatın gidişinden ve dünyada yaşananlardan kopuk olamayacağını, duygusal ve politik olarak her şeyin birbirini etkilediğini, sosyopolitik etkenlerin sinema dünyası ve sinemacılar üzerinde de etkili olduğunu söyleyerek Filistin de dahil birçok yerde savaşların yıkıcı etkileri devam ederken kendilerinin de sadece film göstererek gerçek yaşamdan kopuk bir tavır gösteremeyeceklerini belirterek Filistin’de acil ateşkes çağrısını yaptılar. 5 bölümlük festivalde aralarında Filistin’den filmlerin olduğu birçok ülkeden 20’den fazla filmin sinemaseverlerle buluşacağını söyleyen ikili başta Kültür Bakan Yardımcılığı ve Rialto Tiyatrosu yönetimi ve Limasol ile Lefkoşa Belediyeleri olmak üzere tüm katkı koyan sponsorlara,destekçilere teşekkür ettiler. Festivalin bu yıl da insani değerler,etik ve estetik ilkeler çerçevesinde bağımsız bir platform yarattığını kaydeden ikili herkesi fikirlerin ve sanatın buluştuğu 22.festivale davet etti.

Nicolaides: “CFD hem şehir yaşamı için hem de kültür sanat ikliminin canlı tutulması için çok önemli”

Limasol Belediye Başkanı Nicos Nicolaides ülkedeki en büyük sinema organizasyonunun Limasol’da da yapılmasının hem şehir yaşamı için hem belediye için hem de kültür sanat ikliminin canlı tutulması için çok önemli bir etkinlik olduğunu kaydederek uluslararası ve Kıbrıslı sinemacılara çok ciddi bir platform oluşturan festivale belediye olarak maddi(ödül) ve beledi hizmetler olarak katkı koymaktan büyük mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.

Kassianidou: “Festival eğitim,iletişim,sanatsal diplomasi,gösterim, film ekipleri sinemasever buluşması, sinema profesyonellerinin buluşmasını tek platformda sunuyor”

Kültür Bakanı Vasiliki Kassianidou festivalin resmi açılışı anlamına da gelen konuşmasında insan merkezli sinemanın sinemaseverlerle buluştuğu Kıbrıs’ın en büyük platformuna katılan tüm paydaşlara teşekkür ederek eğitimler,iletişim,sanatsal diplomasi, gösterimler,film ekipleriyle sinemaseverlerin buluşması, sinema endüstrinin ve profesyonellerinin bir araya gelmesi gibi birçok misyonu buluşturacak festivalin açılışına katılan herkese hoş geldiniz dedi.

Kıbrıslı Filmler Yarışması Filmleri Türkçe altyazı ile seyirciyle buluşacak

Sinemaseverler programın tamamına resmi web sitesinden, festivalin Facebook sayfasından ve Instagram'dan (@cyprusfilmdays) ulaşabilecek. Festivaldeki bütün filmler orijinal dilinde ve Yunanca altyazı ile gösterilirken Kıbrıslı Filmler Yarışması filmleri ise Türkçe altyazı ile seyirciyle buluşacak.