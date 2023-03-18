218 sürücüye rapor, 25 araç trafikten men...

Polis trafik ekipleri dün ülke genelinde trafik denetimleri yaptı ve 1457 sürücüyü kontrol etti.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, denetimler sırasında 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 100’ü yasal sınırın üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 281 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Denetimlerde 25 araç trafikten men edilirken bir sürücüsü ise tutuklandı.