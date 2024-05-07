21 yaşındaki işçi 2 metre yükseklikten düştü

Bir otel inşaatında çalışan 21 yaşındaki Ahmet Ezer, dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten düştü, şans eseri hafif şekilde yaralandı.

Olay, Pazartesi günü Çatalköy’de yaşandı. Bir otel inşaatında kalıpçı olarak çalışan Ahmet Ezer, kolon üzerinde kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık iki metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı.

Ezer, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde, her iki ayak topuğunda kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.