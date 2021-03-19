21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla şiir maratonu düzenleniyor

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla şiir maratonu düzenliyor.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlik, 21 Mart 12.00’de başlayıp saat 20.00’de sona erecek.



Sekiz saat sürecek şiir maratonuna Kıbrıs, Türkiye, Almanya, Filistin, İran, Portekiz, Çek Cumhuriyeti ve ispanya'dan kırk bir şair katılacak.

Hüzün Ana’nın Şair Çocukları, Yıldızı Kayıp Gidenler, Günümüz Şiiri ve Şiirinin Geleceği (Panel), Babil Kulesi, başlıkları altında çeşitli oturumlarda gerçekleştirilecek etkinlikte yaşayan ve ışıklara kavuşmuş şairlerin şiirleri okunacak.



Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Facebook sayfasından ve WEBTV üzerinden izlenebilecek etkinlik, Youtube’dan da canlı olarak yayınlanacak.