"21 günde 3 bine yakın öğrenci adaya geldi"

Yüksek öğrenimde mezuniyet durumunda olan ve uygulamalı dersleri bulunan son sınıf öğrencilerin, kaldırılan uçuş kısıtlamasıyla adaya gelişlerinin başladığını belirten Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, 21 günde 3 bine yakın öğrencinin adaya geldiğini kaydetti. Karantina şartıyla 17 bin 500 öğrencinin daha gelmesi için çalıştıklarını belirtti.

13 Şubat’ta bu konuyla ilgili önerge görüşüldüğünü kaydeden Amcaoğlu, uygulamalı fakültelerden mezun olacak olan öğrencilerin adaya gelip yüz yüze eğitime katılmasını planlıyordu ve bu da yaklaşık 17 bin 500 öğrenciyi kapsıyor.

Nisan ayına kadar daha yoğun bir öğrenci gelişi için NOTAM başlatıldı. Gelinen ülkeye göre 10, 14 günlük karantina süreleri olacak. 21 günde 3 bine yakın öğrenci geldi. Sadece öğrencilerin gelmesine olanak verecek düzenleme yapılıyor.

“Bunun için 50 Milyon TL’lik bütçe ayrıldı”

82 bin öğrencinin 40 bine yakınının yurt dışında olduğunu ifade eden Amcaoğlu, olanaklar dahilinde tamamının adaya getirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Aşılanma çalışmalarıyla ilgili de bu bağlamda girişim yaptıklarını kaydetti. Gelen öğrencilerin devlet tesislerinde karantina uygulamasına tabi tutulacağını, PCR testi sonucu topluma karışacaklarını kaydetti.

Amcaoğlu, “Bunun için 50 Milyon TL’lik bütçe ayrıldı. Buna ihtiyaç olmayacak diye düşünüyorum çünkü uzmanlar aşılanma prosedürü ile bunun değişebilecek. Bu gelişlerle ilgili üniversiteler çalıştı, öğrencilerin bu adadaki derse katılımı ve eğitim saatlerinin doldurulması şartı ortaya konuldu. Üniversiteler eğitimin kalitesinin korunmasında ihtiyaç olan yegane yol yüz yüze eğtimin önünü açmaya çalışıyoruz. ” dedi.

“İlk ve orta eğitimin açılması için aşı şart”

Yüksek öğrenimde tüm idari kadroların toplamda 20 bin 500 civarında aşı ihtiyacının olduğunu kaydeden Amcaoğlu, bunun için talepte bulunduklarını anlattı, riskin en az seviyeye çekilmesinin temel önlemi olduğunu anlattı.

Amcaoğlu, ilk ve orta eğitimin açılmasının da aşılanmanın yapılmasının ardından mümkün olacağını anlattı.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, üniversite öğrencilerinin yurt dışından gelişlerine ilişkin BRT’de Manşet+ programında açıklamada bulundu.