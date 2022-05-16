207 promil alkol, 1 yaralı, 1 tutuklu

Girne’de bu sabah saatlerinde Ümit Genç, 207 promil alkol tesiri altında, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nezihe Gül’e çarptı.

Kaza sonrası Nezihe Gül, önce Girne Akçiçek Hastanesi’ne ardından da Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araç sürücüsü Ümit Genç ise tutuklandı.

Polis, kazayla ilgili şu bilgiyi paylaştı: 16.05.2022 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu caddesi üzerinde,Ümit GENÇ(E-29), 207 mlgr. alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RY 666 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun kuzey kısmından dışarıya çıkmış ve o esnada banket içerisinde yaya olarak batı istikametine doğru yürümekte olan Nezihe GÜL(K-58)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Nezihe GÜL, kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş olup, tedavisi halen sürmektedir. RY 666 plakalı araç sürücüsü Ümit Genç tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.