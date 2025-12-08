Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 2026 bütçesinin beklendiği gibi geniş olanaklara sahip olmadığını belirterek, “Onun için biz sürekli olarak Ankara’ya gidiyoruz ve 2026’nın mali yılı bütçesinde Ankara’nın yapacağı yardımları konuşuyoruz.” dedi. Arıklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın gelecek ay yeniden ülkeye geleceğini ve mali protokolün ele alınacağını ifade etti.

Önümüzdeki yıl seçim ihtimaline de işaret eden Arıklı, “Bizden sonrası tufan mantığıyla hareket eden bir hükümet yok karşınızda.” ifadelerini kullandı. Arıklı, özellikle enerji ve su konusundaki risklere dikkat çekerek, “2026 yılında ciddi bir enerji sıkıntımız olacak. Ciddi bir şekilde su problemi yaşanacak.” dedi ve bu sorunların Ankara ile görüşülmesi gerektiğini söyledi.

“Ciddi gelir kaynağı olan turizm ve eğitimde de sıkıntı yaşıyoruz.” diyen Arıklı, “Üçüncü bir sektörü devreye sokmak zorundayız. Bilişim adası Kıbrıs projesi bunun için önemli. Türkiye’den öğrenci gelişinde sıkıntı var. Bunlarla ilgili tedbirler almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.