Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin 54'üncü yıldönümünde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Erhürman, "2025 yılında CTP, 6'ncı başbakanı, 2'nci Cumhurbaşkanını çıkaracak" dedi.

Erhürman, "Bu gece bir kez daha kucaklaşacağız, dayanışmamızı gözlerimizin içine bakarak göstereceğiz. Ama bir söz vereceğiz. 54'üncü yaşımız geride kalıyor, 54'den gün alıyoruz. 2025'in müjdesini CTP verecek" dedi, 6'ncı başbakanı, 2'nci Cumhurbaşkanı ifadelerini yineledi.