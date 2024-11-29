2025 bütçesi oy çokluğu ile onaylanarak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla onaylayarak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sevk etti.

136 milyar 280 milyon TL olarak öngörülen bütçe 10 gün süren komite toplantılarında 661 milyon TL artırılarak 136 milyar 941 milyon TL olarak onaylandı.

2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı, 9 Aralık’ta Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmeye başlanacak. Görüşmeler, 20 Aralık’ta tamamlanacak.

2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı, Genel Kurul’daki oylamanın ardından yürürlüğe girecek.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin toplantısında Gelirler Bütçesi okundu, CTP Milletvekili Devrim Barçın bütçe üzerine söz aldı.

Barçın: Bütçe açığı büyüdü

Bu sene bütçe açığının büyüdüğünü belirten Barçın, gelirler noktasında kötü durumda olunduğunu kaydetti. Türkiye’den gelecek kaynağın yüzde 20 geriletildiğini söyleyen Barçın, bugünkü bütçe açığının oluşma nedenlerinden biri olarak, “Türkiye’nin kamu maliyesine kaynak vermeyi bırakmasını” gösterdi.

Barçın, Gelirler Bütçesi’nin detayları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve sorular yöneltti.

Şahali: Kaç ateşli silah ruhsatı verildi?

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise Resmi Gazete’de yayımlanmadan kaç ateşli silah ruhsatı verildiğini sordu. Şahali, bütçe ile ilgili değerlendirmesinde gelir artırmaya ve kayıt dışılığı önlemeye yönelik bir çaba olmadığını belirtti.

Erkut Şahali, bütçe görüşmelerinde emek veren herkese teşekkür de etti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ve bakanlık yetkilileri soruları yanıtladı, bazı rakamlar paylaştı.

Berova: Emek verenlere teşekkür ederim

Maliye Bakanı Özdemir Berova son sözü alarak, Komite’de bütçe görüşmelerinde emeği geçen herkese teşekkür etti, bütçenin herkese hayırlı olmasını diledi.

Canaltay: Önemli olan kendi ayakları üzerinde bir ekonomi yaratmak

Komite Başkanı Resmiye Canaltay da görüşmelerde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. “Önemli olan kendi ayakları üzerinde bir ekonomi yaratmaktır.” diyen Canaltay, el ele verilerek cesur adımlar atılmasının önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı oylanarak oy çokluğu ile onaylandı.