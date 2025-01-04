Türkiye'de 2024'te kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerinde rekor

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre, Türkiye'de 2024 yılı en çok kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümünün gerçekleştiği yıl oldu.

Platformun verilerine göre geçtiğimiz yıl 394 kadın cinayeti ve 259 şüpheli ölüm gerçekleşti.

Bu veriler, platformun veri toplamaya başladığı 2010 yılından bu yana kayda geçen en yüksek rakamlar.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun bugünkü basın açıklamasına göre, kadınların yüzde 57'si kendi evlerinde öldürüldü.Yüzde 71'i ise aile içerisinde; yani eşleri, babaları, boşandıkları ya da boşanmaya çalıştıkları erkekler tarafından öldürüldü.