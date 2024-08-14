2024 Yılında Ticari Alacak Sigortası ve Önemi

Ticari Alacak Sigortası Nedir?

Ticari Alacak Sigortası, şirketlerin ticari borçlarını güvence altına alarak ödeme yapamayan borçlu şirketlere karşı korunmalarını sağlayan bir sistemdir. Şirketler, alacaklarını tahsil edemediklerinde nakit akışlarında aksamalar olabilir ve bu durum finansal istikrarı ciddi şekilde tehdit edebilir. Ticari Alacak Sigortası tam da böyle sıkıntılı bir dönemde devreye girer şirketlere tazminat ödeyerek maddi kayıpları minimize eder.

Ticari Alacak Sigortası Faydaları Nelerdir?

Ticari Alacak Sigortası’nın sunduğu en önemli faydalardan biri, şirketlerin nakit akışını dolayısıyla da finansal istikrarını korumaktır. Alacak sigortası, ticari faaliyetler sırasında karşılaşılan finansal riskleri en aza indirger ve şirketlerin nakit akışını düzenler.

Alacak sigortası, özellikle ihracat yapan firmalar için büyük avantajlar sunar. Küresel ticarette şirketlerin önünü açarak yeni pazarlara güvenle girmelerini sağlar. Ayrıca, alacak sigortası sayesinde şirketler hem mevcut müşterileri ile güvenli ticaret yapabilir hem de yeni pazarlarda doğru alıcıları bulabilir.

Özetle, Ticari Alacak Sigortası’nın sunduğu üç temel fayda şunlardır:

Güven sağlama: Alacak sigortası, ticari alacakları güvence altına alarak işletmelerin nakit akışını korur. Risk yönetimi: Müşterilerin kredi riskini önceden değerlendirir ve ödeme sorunlarını öngörerek önleyici tedbirler alır. Tazminat ödeme: Müşterilerin iflas etmesi veya ödeme yapamaması durumunda tazminat ödeyerek işletmelere sermaye sağlar ve şüpheli alacakları bertaraf eder.

Şirketler Açısından Alacak Yönetiminin Önemi

Alacakların tahsil edilememesi şirketlerin nakit akışını olumsuz etkileyerek operasyonel süreçlerde aksamalara yol açabilir. Ticari Alacak Sigortası, bu tür riskleri yönetmek için etkili bir araçtır.

Örneğin ürettiği ürünlerini bir şirkete satan firma, alacak sigortası sayesinde bu şirketin kendisine ödeyeceği meblağı güvence altına alırken, tahsilat süreçlerini de etkin bir şekilde yönetebilir. Bu durum şirketlerin finansal planlamalarını daha sağlam temeller üzerine oturtmalarını sağlar.

Küresel Ekonomik Belirsizliklerde Ticari Alacak Sigortasının Rolü

Makroekonomik ve jeopolitik çalkantılar, uzun süredir yüksek kalmaya devam eden faiz oranları ve enflasyon, tedarik zinciri kesintileri ve yükselen nakliye maliyetleri şirketleri temkinli olmaya zorluyor. Özellikle 2024 yılında da artmaya devam eden iflaslar doğrultusunda ticari faaliyetler olumsuz etkilenebilir.

Bu tür belirsizlikler karşısında şirketlerin finansal risklerini gözden geçirmeleri gerekmektedir. Ticari Alacak Sigortası, bu zorluklar karşısında şirketlere güvence sağlar. Ticari Alacak Sigortası yaptıran firmalar, küresel ekonomik koşullar karşısında daha güçlü durur ve ticari hayatta beklenmedik durumlara karşı önlem alma avantajına sahip olur.

Allianz Trade ile Güvenli Ticaret

Allianz Trade, şirketinizin ihtiyacına göre en uygun çözümü sunarak ticari faaliyetlerin güvenle devam etmesini sağlar. Allianz Trade ile Ticari Alacak Sigortası yaptıran şirketler nakit akışını düzenler, alacaklarını güvence altına alır ve yeni büyüme yolları arayışına gerekli koruma ve destek ayrıcalığına sahip olur.

Allianz Trade, tüm bunların yanı sıra dünyanın dört bir yanında bulunan yurt dışı ofisleri aracılığı ile alıcı hangi ülkede olursa olsun, müşterilerinin hukuki ve bürokratik süreçlerini yürütür; müşterilerini hiçbir koşulda yalnız bırakmaz.

Alacak tahsilatı konusundaki yetkinliği ve hizmet ağıyla Allianz Trade, şirketleri iş yaptıkları her alanda bir adım öne çıkarır. 83 milyondan fazla şirketin finansal takibini gerçekleştiren, 70 bin müşterisinden gelen günlük 22 bin limit talebine cevap veren Allianz Trade, Risk Veri Tabanı ve teknolojik altyapısı ile desteklenen güçlü erken uyarı sistemi sayesinde daha iyi bir risk yönetimi yapar. Şirketlerin ticaret yapacakları potansiyel müşterilerinin risk analizi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilirken, sigortalanmış faturalar da çok daha iyi bir nakit akışı sağlar.

Tüm bunlara ek olarak açık hesap vadeli satışlardan doğan teminatsız alacaklar Ticari Alacak Sigortası ile güvence altına alınabilir. Ticarette riskini azaltmak isteyen şirketler Allianz Trade'in web sitesi üzerinden hızlı başvuru formunu doldurarak veya müşteri hizmetlerine telefonla ulaşarak Ticari Alacak Sigortası ile ilgili bilgi alabilirler.

Allianz Trade ayrıca web sitesi üzerinden başvuru yapan şirketlere 15 müşteri için ücretsiz risk analizine ulaşabilme fırsatı da sunuyor.