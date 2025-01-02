2024 en sıcak yıl oldu

Meteoroloji Dairesi, 1975-2024 yıllarını kapsayan 49 yıllık periyotta, 2024’ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğunu açıkladı. Verilere göre, 1991-2020 yıllarını kapsayan sıcaklık ortalaması 19.5 °C iken, 2024 yılında bu ortalama 21.5 °C olarak ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi’nin yayımladığı bilgiye göre, küresel ısınmanın etkisiyle sıcaklık değerlerinin yükselmesi, iklim değişikliği ile ilgili endişeleri artırdı.