2023’ün son günü ve 2024’ün ilk gününde toplam 9 kaza... 5 yaralı

Tüm uyarılara, önlemlere rağmen trafik kazaları yılbaşında da hız kesmedi. 2023’ün son günü ve 2024’ün ilk gününde toplam 9 kaza meydana geldi. Kazalarda beş kişi yaralandı.

Gönyeli’de av tüfeği ile havaya ateş açan üç kişi (S.Ş. (E-33), Ş.Ş.(E-41) ve H.O.B.(E-27)) tutuklandı. Olay Gönyeli’de Şehit Hatem Nine Sokak üzerinde saat 23:55 sıralarında meydana geldi.

Akdoğan'da iki kaza

Akdoğan-Vadili Anayolunda Demet Sarı (K-39), yönetimindeki KP 141 plakalı araç ile Akdoğan istikametine doğru seyrederken Harput Restoran önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Akdoğan'da bugün 04:40 sıralarında Musa Özer (E-53), NH 725 plakalı salon araçla Ordu Caddesi üzerinde seyrederken kaldırım taşına çarptı, çarpmadan sonra da park halinde bulunan JP 255 plakalı kamyonete çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Girne’de araç yayaya çarptı

Girne’de Mehmet Yıldırım (E-30) yönetimindeki LG 930 plakalı araçla, Sertaç Sevim Kalebey Sokak üzerinde seyrederken, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolu yaya olarak geçmeye çalışan Dilay Alptekin Saper (K-32)’e çarptı. Yaralanan Saper, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra taburcu edildi. Soruşturma devam ediyor.

Çatalköy’de alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Çatalköy’de dün 23:00 sıralarında Melih Örs (E-27), 197 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UE 033 plakalı salon araç Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde seyrettiği sırada önce yolun sağına geçerek karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Zan (E-50) yönetimindeki RH 220 plakalı araç ile çarpıştı, ardından Mehmet Garip Kanat (E-22) yönetimindeki TGS 903 plakalı araca çarptı.

TGS 903 plakalı araç yolun solundaki trafik levhasına, UE 033 plakalı araç ise bir iş yerine ait reklam tabelasına çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Girne’de alkollü sürücünün yer aldığı kaza

Girne’de Alihan Güneş (E-31), 02:45 sıralarında 383 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JB 906 plakalı araçla Rauf Denktaş caddesi üzerinde seyrederken karşı şeride geçerek karşı istikametten gelmekte olan Adem Üstün (E-48) yönetimindeki TMU 325 araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Girne'de refüjdeki ağaca çarptı

Girne’de bugün 04:00 sıralarında yaşanan kazada ise, Yusuf Esat Akıllı (E-23) yönetimindeki UD 409 plakalı araçla, Dr. Fazıl Küçük Caddesinde orta refüj içerisinde bulunan ağaca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Dikmen-Taşkent anayolunda kaza: 3 yaralı

Dikmen -Taşkent Anayolu’nda 05:40 sıralarında Tolga Çağlayan (E-23), yönetimindeki UT 984 plakalı araçla, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan taşa çarpıp takla attı. Çağlayan ve araçta solcu olarak bulunan Hüseyin Aslan (E-24) ve Natalia Sırtmacı (K-35) yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Gemikonağı’nda alkollü sürücü yoldan çıktı, park halindeki araçlara çarptı

Gemikonağı'nda Asena Balçıközü (K-23), 216 mlgr alkollü içki tesiri altında, 10:00 sıralarında yönetimindeki RZ 383 plakalı araçla Ecevit Caddesinde seyrederken, yoldan çıkarak park halinde bulunan PC 129 ve KK 475 plakalı araçlar ile telefon direğine çarptı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından tutuklandı.

Ev yangını

Akıncılar köyünde bugün 02:30 sıralarında Atilla Alaslan'ın kullanımında bulunan kerpiç ikametgahta, muhtemelen elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ikametgahın üst katında bulunan yatak odası içerisindeki çatı mertekleri, lambriler ve sıva zarar gördü.

İkamet izni bulunmayan 1 kişi tutuklandı

Polis tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

52 araç sürücüsü rapor edildi, 7 araç trafikten men

Dün ülke geneli trafik denetimlerinde toplam 963 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 31’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 8’i alkollü içki tesiri altında, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve sigorta kapsamaksızın, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 10’u diğer trafik suçlarından olmak üzere 52 araç sürücüsü rapor, 7 araç ise trafikten men edildi.

İki kişi ani rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetti

Lefkoşa’da dün 06:15 sıralarında Hatice Sadrettin (92) ikametgahında ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Hamitköy’de ise bugün 03:30 sıralarında, Mustafa Dağcın (64) ikametgahında geçirdiği ani rahatsızlık üzerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.