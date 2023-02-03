2023’ün ilk enflasyon rakamları açıklandı!
İstatistik Kurumu, Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Rakamlar, Ocak 2022’ye oranla yüzde 89.23 daha yüksek…
İstatistik Kurumu, Ocak ayı enflasyonunu yüzde 2.62 olarak açıkladı.
Bir önceki yılın aynı ayına göre %89.23 değişim gerçekleştiği belirtildi.
Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %12.19 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda gerçekleşti.
Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %9.76, Sağlık ana grubunda %6.55, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %5.51, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %2.89, Ulaştırma ana grubunda %2.33, Haberleşme ana grubunda %1.97, Eğlence ve Kültür ana grubunda %1.57, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %1.32, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.56, Eğitim ana grubunda %0.45 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda %3.43 azalış oldu.
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 551 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 61 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %108.90 Avlanma Ruhsatı, %100 On Numara ve %100 ile Şans Topu oldu.
En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %40.00 Piyango Bileti (TC), %33.33 KKTC Devlet Piyango Bileti ve %20.31 ile Brokoli oldu.