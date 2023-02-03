2023’ün ilk enflasyon rakamları açıklandı!

İstatistik Kurumu, Ocak ayı enflasyonunu yüzde 2.62 olarak açıkladı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre %89.23 değişim gerçekleştiği belirtildi.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %12.19 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda gerçekleşti.

Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %9.76, Sağlık ana grubunda %6.55, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %5.51, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %2.89, Ulaştırma ana grubunda %2.33, Haberleşme ana grubunda %1.97, Eğlence ve Kültür ana grubunda %1.57, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %1.32, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.56, Eğitim ana grubunda %0.45 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda %3.43 azalış oldu.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 551 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 61 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %108.90 Avlanma Ruhsatı, %100 On Numara ve %100 ile Şans Topu oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %40.00 Piyango Bileti (TC), %33.33 KKTC Devlet Piyango Bileti ve %20.31 ile Brokoli oldu.