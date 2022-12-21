“2023'te iletişim altyapısının önemi daha da öne çıkacak”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir UNITED MEDYA'yı ziyaret ederek YENİDÜZEN ve Kanal Sim yetkilileri ile görüştü.

KANAL SİM'de Meyil Adakul'un hazırladığı televizyon programına katılan Murat Küçüközdemir programın ardından YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

UNITED MEDYA Reklam ve Pazarlama Müdürü İpek Akın'ın da yer aldığı görüşmede konuşan

Murat Küçüközdemir, globalleşen yeni dünya düzeninde iletişimin önemi dikkat çekerek Kuzey Kıbrıs Turkcell'in bu yönde attığı adımları anlattı, 2023'e dair hedeflerini dile getirdi.

İnternet ve GSM teknolojisi konularında Kuzey Kıbrıs Turkcell'in somut hedefleri olduğundan bahseden Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir globalleşen yeni dönemde iletişim altyapısının öneminin altını çizdi.

Murat Küçüközdemir'e ziyaretinde Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz da eşlik etti.