“2023 yılı hayat pahalılığını tekrardan hesaplanmalı, kayıp ödenmeli”

▶ İstatistik Kurumu’nun Ocak 2024 tarihine ait bazı verilerde hata yaptığı ve enflasyonu “eksik açıkladığı”, Meclis Araştırma Komitesi raporuna yansıdı, söz konusu rapor Mecliste oy birliğiyle kabul edildi, gözler, “hata” nedeniyle maaşlarda yaşanan kaybın nasıl giderileceğine çevrildi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş: “Hatalı veriler ve rakamlar hesaplanıp en erken zamanda çalışanların hesabına yatırılmalı. Hükümet bu mağduriyetin giderilmesi ile ilgili bir adım atmazsa, mahkemeye başvuracağız.”

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu: “Hatalı veriler nedeniyle ortaya çıkan kaybın hesaplanması gerek. Hatayı yapanlarla ilgili herhangi bir uygulama yapılacak mı? Ne gibi bir yol izlenecek? Muhalefetin düşüncesi ne? Bu sorulara yanıt arıyoruz.”

Meclis Araştırma Komitesinin CTP’li üyesi Salahi Şahiner: “2023 yılı hayat pahalılığını tekrardan hesaplanıp, piyasaya yansıtılması gerek. Hükümet hayat pahalılığını düşük göstermek vasıtasıyla piyasayı yapacağı ödemelerden mahrum bıraktı”

RAPORDAN…

İstatistik Kurumu Ocak 2024 tarihine ait bazı verileri enflasyon hesaplamasının yapıldığı bilgisayar sistemine “yanlış ve/veya hatalı ve/veya farklı” şekilde işledi.

Yapılan inceleme sonucu, fiyatının derlendiği işyerinde o ürünün bulunmaması durumunda üç ay boyunca fiyat değişiminin olmadığı tespit edildi.

İstatistik Kurumu 12 ay boyunca enflasyon hesaplamasında kullanılan 7.881 adet üründen 97’sinin fiyat girişinde hata yaptı ancak “ileriki aylarda fiyat girişlerini düzenleyerek enflasyon hesaplamasına dahil etti.”

İstatistik Kurumu çalışan sayısının yetersizliğine dikkat çekildi, çalışanların ulaşım sıkıntısı nedeniyle zorluklar yaşadığı, zaman zaman personelin kendi özel araçlarıyla fiyat araştırmasına gittiği belirtildi.

Serap ŞAHİN

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) büyük mücadeleler sonucu kurduğu İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Araştırma Komitesi’nin oy birliği ile onaylanan raporu geçtiğimiz hafta Mecliste oybirliğiyle onaylandı; “kabul edildi.”

Söz konusu komitenin çalışmaları ve tespitleri sonrası İstatistik Kurumu, 12 ay boyunca enflasyon hesaplamasında kullanılan 7 bin 881 adet üründen 97’sinin fiyat girişinde hata yaptı ancak ileriki aylarda fiyat girişlerini düzenleyerek enflasyon hesaplamasına dahil etti.

YENİDÜZEN komite raporuna ulaştı, çarpıcı tespitler ve önerileri inceledi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kamuda yetkili 5 sendikanın konuyla ilgili toplantı düzenlediğini ve Başbakanlıktan görüşme talep ettiklerini söyledi. İzlenecek ilk yolun diyalog olduğunu belirten Maviş ve Serdaroğlu, Hükümetin bu konuda adım atmaması durumunda yargı yoluna başvuracaklarını kaydetti.

Araştırma Komitesi üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner de hayat pahalılığının tekrardan hesaplanarak piyasaya yansıtılması gerektiğinin altını çizdi, “İstatistik Kurumu’nun güçlendirilmesi gerekiyor” dedi.

“12 ay boyunca 7 bin 881 adet üründen 97’sinin fiyat girişinde hata yapıldı”

YENİDÜZEN komite raporuna ulaştı, çarpıcı tespitler ve önerileri inceledi.

Rapora göre İstatistik Kurumu Ocak 2024 tarihine ait bazı verileri enflasyon hesaplamasının yapıldığı bilgisayar sistemine “yanlış ve/veya hatalı ve/veya farklı” şekilde işledi.

Yine raporda, yapılan inceleme sonucu, fiyatının derlendiği işyerinde o ürünün bulunmaması durumunda üç ay boyunca fiyat değişiminin olmadığı tespit edildi.

Rapora göre, İstatistik Kurumu 12 ay boyunca enflasyon hesaplamasında kullanılan 7.881 adet üründen 97’sinin fiyat girişinde hata yaptı ancak “ileriki aylarda fiyat girişlerini düzenleyerek enflasyon hesaplamasına dahil etti.” Yine aynı raporda, İstatistik Kurumu çalışan sayısının yetersizliğine dikkat çekildi, çalışanların ulaşım sıkıntısı nedeniyle zorluklar yaşadığı, zaman zaman personelin kendi özel araçlarıyla fiyat araştırmasına gittiği belirtildi.

Komite raporunun “sonuç ve öneriler” kısmında ise kesin nüfus sayısının saptanması ve buna bağlı olarak gerçek nüfusa göre yeni bir hane halkı bütçe anketi yapılarak alanında uzman akademisyen ve sivil toplum örgütlerinin katılımlarıyla İstatistik Kurumunun tüm hesaplama sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Yine aynı kısımda, “İstatistik Kurumunun daha verimli çalışabilmesi ve hata yapma ihtimalinin azaltılması için insan kaynağı, araç ve ekipman sayısının arttırılmasının gerekliliğine” vurgu yapıldı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Hükümet mağduriyetin giderilmesi ile ilgili bir adım atmazsa, mahkemeye başvuracağız”

İstatistik Kurumu’nun söz konusu hatayı kabul ettiğine işaret eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, ürünlerin yanlış girilmesiyle birlikte mağduriyet yaşandığını kaydetti.

Kamuda yetkili 5 sendikanın konuyla ilgili toplantı yaparak Başbakanlıktan toplantı talep ettiğini dile getiren Maviş, “İlk izleyeceğimiz yol diyalog olacak” dedi.

Söz konusu rakamların, hesaplanıp en erken zamanda çalışanların hesabına yatırılmasını talep ettiklerini ifade eden Maviş, “Hükümet bu mağduriyetin giderilmesi ile ilgili bir adım atmazsa, mahkemeye başvuracağız” dedi.

Maviş, “Burada bir ihmal var, bu ihmalin giderilmesi için sendikalar olarak Yüksek İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkımız vardır. Yalnız Yüksek İdare Mahkemesi’nde değil, Kaza Mahkemesi’nde de dava açmayı düşünüyoruz. Çünkü bu bir alacak meselesidir ve hükümetin, istatistik kurumunun bir hatası, ihmali vardır” açıklamalarında bulundu.

Toplantı sonrası Hükümetin niyetinin belli olacağını ifade eden Maviş, aksi durumda hem hukuk hem de eylem olarak adımlar atılacağını kaydetti.

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

“Kayıp tespit edilmeli”

“Hatayı yapanlarla ilgili herhangi bir uygulama yapılacak mı?” sorusunu soran Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Şimdi ne olacak? Ne gibi bir yol izlenecek” sorularını sordu. Muhalefetin konuyla ilgili düşüncesinin ne olduğunu soran Serdaroğlu, yüzde kaç kayıp olduğunun tespit edilmesi gerektiğini vurguladı, “Bunun açıklanmasını istiyoruz” dedi.

Serdaroğlu, “Hatayı yapanlarla ilgili henüz bir baskı unsuru yok. Komite, bununla ilgili soruşturma başlatılması için ilgili bakanlarla temkinde bulundu mu? Bunları takip edeceğiz” dedi.

Kamuda yetkili 5 sendika olarak Başbakanlıktan toplantı talep edildiğini belirten Serdaroğlu, Hükümetle yapılacak görüşmeden sonra nasıl bir yol izlenileceğine karar verileceğini kaydetti.

Araştırma Komitesi üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner:

“7 ay boyunca birçok ürünün fiyatı sabit kaldı”

İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Araştırma Komitesi üyesi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, 2023 yılı içerisinde sadece göze çarpan yüzlerce üründe 7 ay boyunca fiyat değişikliğine gidilmediğini vurguladı.

Komitenin bunu ortaya çıkarmasından sonra, söz konusu ürünler için zamanında yapılması gerekenlerin sonradan yapıldığını belirten Şahiner, “Bu ürünlerin fiyatlarını işlemeye başladılar. Ama başka veriler sisteme düzgün işliyor mu? Bu soru işareti de oluştu” ifadelerine yer verdi.

Asgari ücretlinin ve kamu çalışanarının bugüne kadar yüzde kaç veri kaybı olduğunuz henüz tespit edilmediğini kaydeden Şahiner, bunun da birebir hesaplanması gerektiğini söyledi.

“Hayat pahalılığı tekrardan hesaplanıp piyasaya yansıtılmalı”

2023 yılı sonunda oluşan hayat pahalılığının yanlış hesaplandığını yineleyen Şahiner, açığın tahmini olarak yüzde 5’in altında olmadığını belirtti. 2023 yılı hayat pahalılığını tekrardan hesaplanıp piyasaya yansıtılması gerektiğini ifade eden Şahiner, “Hükümet hayat pahalılığını düşük göstermek vasıtasıyla piyasayı yapacağı ödemelerden mahrum bıraktı” dedi.

“2023 yılı hayat pahalılığının kamu maaşlarına ve asgari ücretliye yansıtılmadığının bu ülkenin bir gerçeği” olduğunu belirten Şahiner, İstatistik Kurumu’nun hatayı kabul ettiğini ifade etti. Konuyla ilgili ne gibi adımlar atılacağı yönünde CTP’nin değerlendirme yapacağını belirten Şahiner, “Bu verileri önümüzdeki dönem içerisinde İstatistik Kurumu'ndan daha sık talep etmemiz gerekecek ki verilerin doğru girip girilmediğinin tespiti yapılabilsin” dedi.

“İstatistik Kurumu’nun güçlendirilmesi gerekiyor”

Ortaya çıkan hatalı ve eksik girişlerin fark edilmeyecek durumda olmadığına dikkat çeken Salahi Şahiner, “2023 yılı gibi enflasyonist bir ortamda 7,10 ve 12 ay gibi sürelerde fiyatların değişmediği onlarca ürün vardı. Bunların fark edilmesi gerekiyordu” dedi.

İstatistik Kurumu’nun güçlendirilmesi gerektiğini belirten Şahiner, “İdari zafiyetleri bertaraf edecek önlemlerin alınması şarttır. Kurumun çalışanlarına direkt olarak yüklenmek de doğru değildir. Gerçekten çok kısıtlı bir kadro ile çok zor şartlarda her ay binlerce ürünün fiyat derlemesi yapılıyor.

Gerek istihdam konusunda gerek yasal düzenlemelerle söz konusu kurumun güçlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.