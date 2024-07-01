2023’DE ‘EVLİLİK-BOŞANMA’ TABLOSU:

1223 çift evlendi, farklı yıllarda evlenen 1148 çift boşandı.

Boşanmalar ağırlıklı olarak 16 yıl ve üzeri evli kalanlar arasında gerçekleşti.

Ayrılan çiftlerin 782’si çocuklu, 366’sı ise çocuksuz olduğu kayıtlara geçti.

2022 yılına kıyasla 2023 yılında ayrılan çift sayısında yüzde 21.48 artış olmuştur.

Devrim DEMİR

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2023 yılında 1223 çift evlendi, aynı yıl 1148 çift boşandı. 2022 yılına kıyasla ayrılan çift sayısında yüzde 21.48 artış olmuştur.

Çiftlerin çoğu anlaşarak ayrıldı. Boşanmaların ağırlıklı olarak 16 yıl ve üzeri arasında evli kalanlar arasında olduğu kayıtlara geçti.

Her yıl düzenli olarak yayımlanan Mahkeme Faaliyet Raporlarında bir diğer dikkat çeken unsurda, evliliklerin bir yıl sürmesi.

746’sı ‘anlaşmalı’

2023 Faaliyet Raporu’na göre; ayrılan çiftlerin 746’sı ‘anlaşmalı’ boşandı.

Bu dönemde 372 çift boşanma nedeni olarak “evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını” gerekçe olarak gösterdi.

30 çiftin ayrılık nedeni ise “boşanma davası açıldığında tarafların sürekli biçimde 2 yıl ayrı yaşaması”

Boşanan 782 çiftin çocuğu var, 366’sı çocuksuz

Ayrılan çiftlerin 782’sinin çocuklu, 366’sının ise çocuksuz olduğu kayıtlara geçti.

Diğer veriler şöyle: 356 çiftin 1 çocuğu, 326 çiftin 2 çocuğu, 75 çiftin 3 çocuğu, 19 çiftin 4 çocuğu, 4 çiftin 5 çocuğu, 2 çiftin ise 6’dan fazla çocuğu bulunuyor.

372 çift 16 yıl sonra ayrıldı

Öte yandan ayrılan çiftlerin 372’sinin 16 yıldan fazladır evli oldukları belirtildi.

187’inin 11-15 yıl, 278’i 6 ile 10 yıl, 55’inin 5 yıl, 67’si 3 yıl, 73’ünün ise 1 yıl evli kaldıkları ifade edildi.

En fazla evlilik Lefkoşa’da

Resmi verilere göre; hayatını birleştiren çiftlerin 456’sı Lefkoşa’da evlendi.

Bunun yanı sıra 306 çiftin Mağusa’da, 255’sinin Girne’de evlendiği kayıtlara geçti.

Diğer dağılım şöyle: İskele: 114, Güzelyurt: 72, Lefke: 20.

890 bin TL ‘evlilik’ geliri

Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgiye göre geçtiğimiz yıl evlenen 1148 çiftten, Resim ve Ruhsatlar gelir kalemi altında evlendirme memurluklarında 890 bin 163,79 TL’lik damga pulu tahsilatı yapılmıştır.

Geçtiğimiz yıl bu rakam 515 bin 712 TL’ydi.