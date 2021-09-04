2020’nin En İyilerinden

Kemal Belevi’nin Dünyanın önde gelen müzik şirketlerinden NAXOS tarafından yayınlanan 'Guitar Duos of Kemal Belevi' albümü, 2020 de yayınlanan en iyi 50 albüm arasında gösterildi.

Mayıs 2020’de yayınlanan albüm dünyada çok ilgi görmüştü.

80’den fazla ülkede dinlendiği saptanan albüm, New York Music Daily tarafından 2020 yılında yayınlanan en iyi albümlerden biri olarak seçildi.

'Guitar Duos of Kemal Belevi'nin sadece klasik müzik albümleri dalında değil jazz, rock ve folk müzik albümlerinin de yer aldığı böylesi bir listede olması Cd’ye ayrı bir önem kazandırıyor.

NAXOS önümüzdeki yıl Kemal Belevi’nin gitar ve keman için bestelediği eserlerden oluşacak ikinci albümünü yayınlamaya hazırlanıyor.