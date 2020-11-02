Trafikte acı reçete! 12 yılda 407 kayıp

Devrim DEMİR

Trafikte son 12 yılda hayatını kaybedenlerin sayısı 407’yi buldu, yüzlerce eve düştü.

Her yıl onlarca kişinin trafik kazalarında hayatını kaybetmesi alınmayan önlemleri de ortaya koyarken, trafikte güvenlik sorgulanmaya devam ediyor.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi kazalar sonucu 2020 yılının ilk 10 ayında da 23 kişi yollarda hayatını kaybetti.

Mart ayında yaşanan salgın ve kısmı tedbirler nedeniyle ‘sokağa çıkma yasağı’ döneminde kazaların sıfıra düştüğü gözlemlenirken, yasakların kalkması ile yollarda can kayıplarının yaşandığı dikkatlerden kaçmadı.

Son 15 günde ise KKTC’de ardı ardına kaza haberleri ve ölümler yürekleri yaktı.

18 Ekim-01 Kasım tarihleri arasında peş peşe 7 kişi hayatını kaybetti.

Son 12 yılda trafikte hayatını kaybedenlerin sayısının 407’yi bulması, alınmayan tedbirler ve gösterilmeyen duyarlılığın resmi oldu. Geride bırakmaya hazırlandığımız 2020’de 23 kişi trafikte can verdi.

15 günde 7 ölüm…

Son on beş günde 7 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 18 Ekim tarihinde Lefkoşa-Mağusa anayolunda meydana gelen kazada, yönetimindeki aracın direksiyon hâkimiyetini kaybeden 30 yaşındaki Fatma Kaşıkçı yoldan çıkarak aracı ile elektrik trafo direğine çarptı. Kaşıkçı olay yerinde hayatını kaybetti.

20 Ekim tarihinde Güzleyurt-Lefkoşa anayolunda yönetimindeki kiralık araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyreden Elliot Kanafema, virajı döndüğü esnada yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu, araç sürücü Elliot Kanafema araçta yolcu olarak bulunan Dean Marufa olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan 22 yaşındaki Electıous Vhere hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak yoğun bakım servisine kaldırılan TInashe Bvepfe’nin tedavisi devam ediyor.

24 Ekim tarihinde Girne’de meydana gelen kazada araç ve motosiklet çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Oğuzhan Gül, hayatını kaybetti.

Güzelyurt anayolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Melisa Yıldırım yolcu olarak bulunduğu aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

Paşaköy-Turunçlu Anayolunda yine dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yönetimindeki araç ile önünde seyreden traktörün tırmığına çarpan 29 yaşındaki Oğuzhan Çilo, olay yerinde hayatını kaybetti.

2020 yılı 1 Kasım tarihine kadar trafiğe 23 kişini kurban verdik.

2009’da 44 kişi,

2010’da 42 kişi,

2011’de 42 kişi,

2012’de 24 kişi,

2013’te 49 kişi,

2014’te 29 kişi,

2015’te 28 kişi,

2016’da 36 kişi,

2017’de 37 kişi,

2018’de 24 kişi,

2019’da 29 kişi,

2020’de ise 23 kişi hayatını kaybetti.

En acı bilanço 49 kişiyle, 2013’te…

Verilere göre, 2009’da trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 44 olarak belirlenmişti. 2010 ve 2011 yılında bu sayı 42’ye düşmüş, 2012’de ise ölümlü kazalarda ciddi gerileme yaşanmış, kayıtlara 24 olarak düşmüştü.

Trafikteki en acı bilanço ise 2013 yılında kayıtlara geçmişti. Söz konusu yılda 49 kişi trafik kazalarında yaşama veda etmişti.

2016 yılında yeniden yükselişe geçti..

Diğer yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da onlarca kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmişti. 2013 yılına göre ciddi düşüş olsa da yine de yüzler gülmemiş, 2014 yılında 29 kişi yaşamını yitirmişti. 2015’te ise 28 kişi ölümlü trafik kazalarında hayata veda etmişti…

Ölümlü kazalar 2016’da yükselişe geçti, 36 kişi trafik kazaları sonucu yitirildi.

Son üç yılda sayı hiç düşmedi…

Son üç yılda da trafikte kayıplar bitmedi... Trafikte güvenliğin yeniden sorgulandığı, eylemlerin yapıldığı, protestoların gerçekleştiği 2017 yılında 37 kişi trafik kazası sonucu yitirilirken, 2018 yılında bu rakam 24 oldu.

Geride bıraktığımız 2019 yılında ise 29 kişi yollarda hayatını kaybetti.