Lefkoşa32 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. İncirli: “Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi son günlerde ağır hasar aldı”
2020 Kasım ek mesaileri ve destek ödemeleri yapıldı

2020 Kasım ek mesaileri ve destek ödemeleri yapıldı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, geçen yılın Kasım ayına ait ek mesai ücretlerinin bugün ödendiğini duyurdu.

A+A-

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, geçen yılın kasım ayına ait ek mesai ücretlerinin bugün ödendiğini duyurdu.

Bakan Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, Kasım 2020’ye ait ek mesailer için 7 bin 057 kişiye toplam 16 milyon TL brüt ödeme yapılığını belirtti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ayrıca, gelir kaynağını yitiren ve muhtaç duruma düşen bin 280 kişi ve ailelere de toplam 1 milyon, 591 bin TL ödeme yapıldığını kaydetti.

Bu haber toplam 118 defa okunmuştur
Etiketler : , ,