2020 Kasım ek mesaileri ve destek ödemeleri yapıldı
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, geçen yılın Kasım ayına ait ek mesai ücretlerinin bugün ödendiğini duyurdu.
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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, geçen yılın kasım ayına ait ek mesai ücretlerinin bugün ödendiğini duyurdu.
Bakan Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, Kasım 2020’ye ait ek mesailer için 7 bin 057 kişiye toplam 16 milyon TL brüt ödeme yapılığını belirtti.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz ayrıca, gelir kaynağını yitiren ve muhtaç duruma düşen bin 280 kişi ve ailelere de toplam 1 milyon, 591 bin TL ödeme yapıldığını kaydetti.
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Etiketler : ek mesai, maliye bakanlığı, ödeme