“2019’da 30 milyon dolar birikimi olan üniversite, maaş ödeyemez hale geldi”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara, üniversitenin akademik başarılarına rağmen mali ve idari yapısının sürdürülemez hâle geldiğini belirtti.

Kalitesizleşen yükseköğretim yapısına, sahte diplomalara ve denetimsizliğe dikkat çeken Hoşkara, DAÜ’deki yanlış burs politikalarıyla KKTC vatandaşı öğrencilerin yabancı öğrencilerden daha fazla harç öder duruma geldiğini vurguladı. Üniversite yönetimini ve hükümeti sorumluluk almaya çağırdı.

“DAÜ, mali açıdan sürdürülebilirliğini kaybetti”

“Yabancı öğrenci burs politikası ile KKTC’li öğrenciler daha fazla harç öder duruma geldi”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara, yükseköğretimdeki genel tabloyu değerlendirdiği toplantıda, DAÜ’nün akademik olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde lider olduğunu ancak mali açıdan sürdürülebilirliğini kaybettiğini söyledi.

Hoşkara, Limasol, Baf ve Türkiye Eskişehir’de meydana gelen yangınlardaki can kayıplarına da rahmet diledi.

Uzun süredir yükseköğretimin krizin eşiğinde olduğunu belirten Hoşkara, “Sahte diploma ile ilgili sorunların temelinde, alanın etkin bir denetim altında olmaması var. Bir bakanın tek başına 16 üniversiteye izin verme imkânına sahip olması ciddi bir sorundur” dedi. YÖDAK onaylı 23 üniversite bulunduğunu ancak kamuoyunun sadece 5 tanesini algıladığını belirten Hoşkara, bu üniversitelerin niteliğinin de ciddi bir tartışma konusu hâline geldiğini vurguladı. “Bu tartışmanın içinde sahte diploma, kolay diploma, değersizleşen eğitim ve kaçak öğrenciler de vardır” diye konuştu.

“Strateji planı rafta kaldı, kalite daha da kötüleşti”

2018 yılında başlatılan Yükseköğretim Stratejik Planı’nın, Kasım 2020’de tamamlanıp 4 Şubat 2021’de Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını ancak uygulamaya konmadığını ifade eden Hoşkara, “Bu planın en önemli amaçlarından biri yükseköğretimde kaliteyi uluslararası standartlara taşımaktı. Ancak bu plan büyük oranda rafta kaldı. Uluslararasılaşma ve kalite anlamında yükseköğretim alanı daha da kötüye gitti” dedi.

DAÜ’nün kalite anlamında Kıbrıs’ın kuzeyinde her zaman önde olduğunu söyleyen Hoşkara, “DAÜ hem dünya sıralamalarında yer almış hem de birçok program için uluslararası akreditasyon almıştır” dedi. DAÜ’nün, Times Higher Education ve QS sıralamalarına Kıbrıs’ın kuzeyinden giren ilk üniversite olduğunu belirten Hoşkara, “2025 yılı itibarıyla Times Higher Education listesinde DAÜ ile beraber adanın kuzeyinden sadece iki üniversite daha (YDÜ ve UKÜ), güneyinden ise 4 üniversite yer almaktadır. QS listesinde ise DAÜ ile beraber sadece Lefke Avrupa Üniversitesi bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“2019’da 30 milyon dolar birikimi olan üniversite, maaş ödeyemez hale geldi”

Mali açıdan DAÜ’nün 2019 yılından bu yana giderek kötüleşen bir tabloya sürüklendiğini belirten Hoşkara, “2019 yılında 30 milyon dolar mevduat birikimi olan DAÜ, sendikamızın tüm uyarılarına rağmen hiçbir tedbir almayarak 2023 yılının sonunda maaşların bir kısmını ve 13. maaşı ödeyemez noktaya gelmişti” dedi. Gelirlerin azalması ve giderlerle ilgili önlem alınmamasının bu tabloyu yarattığını belirten Hoşkara, 4 Nisan 2024 tarihinde hükümet, üniversite yönetimi ve üç sendikanın imzaladığı protokolle 4 yıllık bir mali sürdürülebilirlik planının devreye alındığını hatırlattı.

Geçen 15 aylık sürede gider kısıtlamalarıyla yüzde 90 oranında hedefe ulaşıldığını ve bu sayede 2025 giderlerinde yaklaşık 900 milyon TL’lik azalma sağlandığını belirten Hoşkara, “Ancak özünde başarılı yönetim becerilerine bağlı olan gelirlerin artırılması konusunda başarı elde edilememiş, aksine gelirler oransal olarak azalmaya devam etmektedir” dedi.

“Yabancı öğrenci burslarıyla devlet ve üniversite kaybediyor, acenteler kazanıyor”

DAÜ yönetiminin, hiçbir başarı ve ihtiyaç kriteri aramadan yabancı öğrencilere burs oranını artırdığını ve bu öğrencilerden maliyetin altında harç almaya başladığını söyleyen Hoşkara, bu kararın sendikanın tüm uyarılarına rağmen Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylandığını ve Eğitim ile Maliye Bakanlarının da bu duruma kayıtsız kaldığını söyledi. “Bugün uygulamaya konan bu garip burs politikasıyla, tarihte ilk kez KKTC vatandaşı öğrenciler yabancı öğrencilerden daha fazla harç öder duruma gelmiştir” diyen Hoşkara, bu politikayla kamu ve üniversitenin kaybederken sadece acentelerin kazandığını söyledi.

“DAÜ yönetimi bazı konularda hukuk dışına çıkıyor”

İdari açıdan hukuk çerçevesinde adım atılabilecekken, üniversite yönetiminin bazı uygulamalarda hukuk dışına çıktığını ve bu durumun üniversite içinde kaos ve huzursuzluk yarattığını ifade eden Hoşkara, “Üniversiteyi muhtemel tazminat yükleri ile karşı karşıya bırakmaktadır” dedi.

Başbakan ve hükümeti bir kez daha uyardıklarını belirten Hoşkara, yükseköğretim alanında gerekli reformların yapılması ve DAÜ’deki olumsuz gelişmelere müdahale edilmesi çağrısında bulundu.