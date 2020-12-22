2019 Yerel Yönetimler Raporu Özçınar’a sunuldu

2019 Yerel Yönetimler Raporu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a sunuldu.

Rapor, Özçınar’a Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanı Levent Hızal tarafından takdim edildi.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanı Levent Hızal ve Cevdet Akgür tarafından hazırlanan raporun yayına hazırlanmasına ise Seval Paşa katkı koydu.

2019 Yerel Yönetimler Raporu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu’nun gerçekleştireceği bir toplantıda belediye başkanlarının değerlendirmesine de sunulacak.