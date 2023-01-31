2000 yılından bu yana sahte kimlikle yaşıyor

2000 yılından bu yana Kıbrıs’ın kuzeyinde, sahte bir kimlikle yaşadığı tespit edilen S.G. isimli zanlı tutuklandı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ozan Kuşak, zanlı S.G’nin “Sahte Evrağı Tedavüle Sürme” ve “Sahte Evrakla Kayıt Temini” suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Polis, 27 Ocak 2022 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Muhaceret Şubesi’ne Moldova vatandaşı V.D. ile giden eşi S.G., V.D’ninn Moldova pasaportunu kaybettiğini ve almış olduğu geçici seyahat belgesi ile çıkış yapıp yapamayacağını sorduğunu belirtti.

Polis, V.D ile ilgili olarak polis sisteminde yapılan incelemede 6 Ağustos 1999 yılında Kıbrıs’ın kuzeyinden çıkış yaptığı ve başka girişinin olmadığının tespit edildiğini ancak sözlü beyanda 2005 yılı içerisinde Ercan Havalimanı’ndan Kıbrıs’ın kuzeyine işlem yapmadan giriş yaptığını beyan ettiğini anlattı.

Polis, zanlıların çelişkili beyanları üzerine birlikte kaldıkları evde arama yaptıklarını ve beraber çekilmiş olduğu fotoğraflarının bulunduğu albümün emare olarak alındığını belirtti.

Polis, ayrıca A.G. adına düzenlenen evrakların da emare olarak alındığını anlattı.

Polis, meseleyle ilgili yapılan soruşturmada V.D.'nin 2000 yılında A.G. ismiyle KKTC'ye giriş yaptığını, S.G. ile evli olup 2004 doğumlu bir çocukları olduğu ve Lefkoşa'da yapılan bütün işlemlerde E.G. isminde kayıt yapıldığının tespit edildiğinin altını çizdi.

Polis, mesele ile ilgili olarak V.D.'nin 1999 yılında bir işyerinde konsomatris olarak 1 yıl çalıştığı ve 1 yıl sonra da çıkış yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının kimliğinin tespitinin yapılması gerektiğini, meselede alınması gereken ifadeler ve KKTC dairelerinde yapılması gereken araştırmalar olduğundan soruşturmanın beraber yürütülmesi için zanlının poliste 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülmesi için zanlının poliste 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.