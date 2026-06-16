“200 kişilik yandaş istihdamı yapacaklar”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin önümüzdeki süreçte yapılacak seçimlerde “Geçici” ve “Sözleşmeli” personel adı altında 200 kişinin istihdam edileceğini söyledi. Bengihan, kendilerine gelen bilgiye göre söz konusu 200 kişinin 100’ünün UBP, 50’şer kişinin de DP ve YDP’li olacağını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Bengihan, “Seçimlere kısa süre kala müdür/müsteşar atamalarının yapılması Devlet piyangosu gibi emeklilik ikramiyesidir” dedi. “Şu an 60 kişi de müşavir olarak evde oturarak para çekiyor” diye konuşan Bengihan, hükümetin bu tür adımları seçim dolayısıyla atılmış adımlar olduğunu ifade etti.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kayıtlı çalışan sayısının 170 bin 636 kişi olduğuna dikkat çeken Güven Bengihan, 80 bin 396 kişinin KKTC vatandaşı, 90 bin 240 kişinin de yabancı uyruklu kişiler olduğuna vurgu yaptı. “2021 yılında kayıtlı yabancı işçi sayısı 38 bin 340’tı. 5 yılda neredeyse 3 katı artış yaşandı, bu korkunç bir şeydir” diyen Bengihan, “Bu durum ülkemizin her geçen gün kimliğinin, kültürünün, dokusunun azaldığının göstergesidir” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki süreçte kamuda örgütlü diğer diğer sendikalarla yine ortak hareket edeceklerinin vurgusunu da yapan Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin bu ülkeye zarar verdiğini söyledi, “Ne kadar erken seçime gidilirse ülkemiz için o kadar kardır” diye ekledi.

“60 müşavir evde oturarak maaş alıyor”

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin seçimlere kısa bir süre kala yaptığı müdür ve müsteşar atamalarına tepki gösterdi, “Bu atamalar, devlet piyangosu niteliğinde emeklilik ikramiyesidir” dedi.

Hükümetin meşruiyetini yitirdiğini belirten Bengihan, seçim öncesinde yapılan bu atamaların kamu yararından çok, siyasi çıkar gözetilerek yapıldığını ifade etti.

Hükümetin sürekli tasarruf çağrısında bulunduğunu ancak uygulamalarının bununla çeliştiğini belirten KTAMS Başkanı, ekonomik sıkıntılar yaşandığının ve bütçenin yaklaşık 3 milyar TL açık verdiğinin hükümet yetkilileri tarafından sık sık dile getirildiğini hatırlattı. Buna rağmen seçimlere kısa bir süre kala müdür ve müsteşar atamaları yapılmasının siyasi avantaj elde etmeye yönelik bir girişim olduğunu sözlerine ekledi. Kamuda halen yaklaşık 60 müşavirin bulunduğunu kaydeden Bengihan, bu kişilerin evlerinde oturarak maaş aldığını belirtti. “Tasarruftan bahsedenlerin eğer bir müdür/müsteşar ihtiyacı olsaydı müşavir olanlardan yararlanabilirlerdi” diye ekleyen Güven Bengihan, “Şu an müşavir olan müsteşar ve müdürler var. Bu kadrolarda daha önce çalışmış olanlar da var. Onlar geri çağrılabilirdi ancak buradaki zihniyet, yandaşlara kamu kaynaklarını kullandırmaktır” şeklinde konuştu.

Bengihan şöyle devam etti:

“Özellikle Merkezi Cezaevi Dairesi’nin 5 aydır müdür yasal olarak atanamadı. Söz konusu müdürün atanabilmesi için 5 aydır gerekli yasa değişikliği yapılmadı. Sivil Havacılık Dairesi Müdürü 6 aydır resmi olarak atanmadı. Hep görevlendirme, aranan niteliklere uygun olmayan, yasal yönden o görevleri yapamayacak kişilere görevlendirme veriliyor. 5-6 aydır bunlar komiteden geçerek genel kurul aşamasına gidemedi. Bir gecede istedikleri yasaları genel kurulda geçirenler, kamu kurum ve kuruluşların daha iyi ve daha kaliteli hizmet verebilmesi için gerekli olan yasaları aylardır oylamıyor. Burada siyasi zihniyetin ne kadar sığ, ne kadar kamu kaynaklarını ve kamu kurum ve kuruluşlarını sorumsuzca davrandıklarının bir göstergesidir.”

“200 kişilik yandaş istihdamı yapacaklar”

“Birçok geçici işçiyi daimi işçi kadrosuna alabilmek için çalışmalar yapılıyor” bilgisini veren KTAMS Başkanı güven Bengihan, hükümetin seçimlere yönelik 200 yandaş istihdamı yapacağını söyledi. Kendilerine “geçici” ve “sözleşmeli” personel adı altında 200 yandaş istidamının yapılacağını aktaran Bengihan, kendilerine gelen bilgiye göre, bunların 100’ünün UBP, 50’sinin DP, diğer 50’sinin de YDP’li kişiler olacağını söyledi. “Bu kabul edilebilir değildir” yorumunu yapan Bengihan, “Şu an devlette işe gitmeyen yüzlerce insan olduğu gibi, gereğinden fazla da bazı dairelerde çalışan personel var. Kendilerinin koruma altında olduğu ve gereğinin 5 katı fazla personel bulunan yerler varken, bizler personel eksikliği için mahkemelerde, savcılıkta ve hastanelerde yapıyoruz. Gerçek anlamda buralarda hizmet bekleyen iş yükünü hafifletmek için adımlar da atılmıyor”şeklinde konuştu.

“Kamuya alınan birçok yandaş, ikinci iş yapıyor, hükümet göz yumuyor”

Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin görevde olduğu süre boyunca birçok yandaş istihdamı yapıldığına dikkat çekti, yapılan bu istihdamların birçoğunun kamuda çalışmasına rağmen ikinci iş yaptığını söyledi. “Birçoğunun dükkanları, şirketleri var ama kamuya da “işçi” kadrosuyla alındılar. Bunlar içinde UBP Parti Meclisi’nde olan insanlar da var. Bunlar konuşuluyor, biliniyor ama buna hükümet edenler göz yumuyor” dedi. “Hiçbir dönem bu kadar işe gitmeyen ve bu kadar ikinci iş yapan şimdiki kadar olmadı” şeklinde konuşan Güven Bengihan, “Şu anda işe gitmeyenler ikinci iş yapan kamudaki çalışanların sayısı, liyakatsizlik, yolsuzluk ve rüşvet alındığına daire iddialar tavan yaptı. O yüzden kamu kurum ve kuruluşlarını itibarsızlaştıran, güvenini yitiren bir zihniyetle karşı karşıyayız. O koltuklarda oturdukları her süre, bu ülkeye de, geleceğimize de, kurumlarımıza da zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

“Kayıtlı yabancı sayısı 5 yılda neredeyse 3 katı kadar arttı”

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kayıtlı çalışan sayısı hakkında da rakamlar veren KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, şu anda daireye kayıtlı çalışan sayısının 170 bin 636 kişi olduğunu söyledi. Bu rakamın 80 bin 396 kişisinin KKTC vatandaşı, 90 bin 240 kişisinin de yabancu uyruklu çalışan sayısı olduğuna dikkat çeken Güven Bengihan, 90 bin 240 kişinin dağılımının 46 bin 374’ünün TC vatandaşı, 43 bin 876’sının da üçüncü ülke uyruklu kişiler olduğu bilgisini verdi. “2021 yılında kayıtlı yabancı işçi sayısı 38 bin 340’tı” diyen KTAMS Başkanı, geride kalan 5 yıllık sürede sayının 90 bin’e yani neredeyse 3 katına yükseldiğini belirtti. Bengihan, “Bu durum ülkemizin her geçen gün kimliğinin, kültürünün, dokusunun azaldığının göstergesidir. Keza, cezaevlerindeki, mahkum ve tutuklu sayısı, okullarımızdaki yabancı uyruklu öğrenci sayısı, hastanelerimizden yararlanan yurttaş sayısı bize ülkemizde azınlığa düştüğümüzü gösteriyor. Atalarımız, verdikleri toplumsal varoluş mücadelesini bu günleri görmek için vermedi. O dönemlerde verilen mücadele dokuyu, kimliği ve kültürü korumaya yönelikti. Biz kesinlikle emekçilere karşı değiliz. Biz insanları etnik kökenine göre dışlamayız ama bu ülkenin kendi yurttaşlarından fazla nüfusun olması da doğru politikaların izlenmediğinin bir göstergesidir. Kendi ülkesine, kendi yurttaşına sahip çıkılmayan bir durumla karşı karşıyayız” diye konuştu.

“Ne kadar erken seçim olursa, ülkemiz için o kadar kardır”

Önümüzdeki süreçte kamuda örgütlü diğer diğer sendikalarla yine ortak hareket edeceklerinin vurgusunu da yapan Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin bu ülkeye zarar verdiğini söyledi, “Ne kadar erken seçime gidilirse ülkemiz için o kadar kardır” diye ekledi.