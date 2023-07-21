20 Temmuz’u “EOKA’cı asker” fotoğrafıyla kutladı

Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik askeri müdahalesinin 49’uncu yıldönümüne ilişkin paylaştığı “kutlama” mesajında EOKA’ya mensup askerlerin fotoğrafını paylaştı.

Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafı bir süre sonra kaldıran Yılmaz, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Söz konusu fotoğraf geçtiğimiz aylarda Piyangolar İdaresi tarafından da kullanılmıştı.

Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıldönümü kapsamında çıkarılan 8 Ağustos tarihli piyango biletlerinde, Erenköy mücahitleri yerine yanlışlıkla Yılmaz’ın paylaştığı görseldeki EOKA’ya mensup askerlerin fotoğrafı yerleştirilmişti.

Fotoğraf, EOKA'cıların 23 Nisan 1964'te St. Hilarion bölgesindeki bir tepede ele geçirdikleri Türk bayrağı ile zafer kutlamalarını yansıtıyor. Paylaşımı fark eden ilk isim YKP Genel Sekreteri Murat Kanalı oldu. Kanatlı, Yılmaz’ın yayınladığı görüntüyü paylaşarak, “Üst düzey cahillik halleri” yorumunu yaptı.

Aynı hatayı geçtiğimiz yıl 8 Ağustos çekilişi için Piyangolar Birimi de yapmış, bu hata sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.