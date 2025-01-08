20 Ocak’ta liderler görüşecek, 5+1 ‘gayrı resmi’ zirve Mart ortasında

● "Federasyon denendi, yeni bir formül lazım, bu formül de iki ayrı devlettir"

● "Türkiye ve Yunanistan arasında iyi bir atmosfer var"

● "Liderler 20 Ocak'ta Kıbrıs’ta yeni barikatlar açılması hedefiyle bir araya gelecek"

● "Mart ayı ortalarında İsviçre'de 5+1 formatında gayrı resmi bir Kıbrıs zirvesi yapılacak"

● "İsviçre toplantısına Türkiye ve Yunanistan ‘Dışişleri Bakanı’ düzeyinde katılacak, İngiltere daha düşük bir temsiliyetle orada olacak"

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Saray’da gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ersin Tatar, 20 Ocak’ta ara bölgede Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile ‘barikatlar’ konusunda görüşeceklerini, Mart ayının ortasında ise İsviçre’de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde 5+1 gayrı resmi Kıbrıs konferansının düzenleneceğini açıkladı.

Tatar, görüşmeye; Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları, Kıbrıslı liderler, İngiltere’nin temsilcisi ve BM Genel Sekreteri Guterres’in katılacağını belirtti.

Tatar, görüşmeye ilişkin detayların, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile önümüzdeki günlerde, Lefkoşa’daki ara bölgede yapılacak görüşmenin ardından netleşeceğini belirtti.

Ersin Tatar ayrıca, yeni geçiş noktaları konusunda da konuştu; Kıbrıs Rum tarafının Kiracıköy ve Erenköy’de transit geçiş talep ettiğini, bunu kabul etmediklerini, Türk tarafının Haspolat barikatının açılmasını önerdiğini, buna karşılık Erenköy dışında farklı bir kapıyı açmaya hazır olduklarını belirtti.