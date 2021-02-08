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"20 numunenin 16'sında İngiltere varyantı virüs tespit edildi"

"20 numunenin 16'sında İngiltere varyantı virüs tespit edildi"

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nde yaptırmış olduğu Covid-19 virüs mutasyon analizine gönderilen 20 numunenin 16'ısında İngiltere varyantı covid -19 virüsü tespit edildi

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan Covid-19 virüs mutasyon analizi konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, şunları kaydetti;

"Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nde yaptırmış olduğu Covid-19 virüs mutasyon analizine gönderilen 20 numunenin 16'ısında İngiltere varyantı covid -19 virüsü tespit edilmiştir. 

Bu virüsün daha hızlı ve yaygın bulaştığı dikkate alındığında halkımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermesi son derece önemlidir. "

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