20 metrelik kuyuya düştü, yaralandı

Serdarlı'da Dolap Kuyu Sokak üzerinde, bugün saat 11.30 sıralarında, 83 yaşındaki Hatice Hisman kuyuya düştü, yaralandı.

Olay, Hatice Hisman’nın komşusuna ait ikametgahın avlusu içerisinde bulunan su kuyusu yanındaki incir ağacından incir topladığı sırada, üzeri beton kaplı kuyunun yanındaki toprağın göçmesi sonucu 20 metre derinliğindeki ve içerisinde yaklaşık bir metre yükseklikte su bulunan kuyuya düşmesi sonucu meydana geldi.

Söz konusu şahıs düşmüş olduğu kuyudan itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılmasının ardından kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.